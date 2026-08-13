GMMF: iShares Government Money Market ETF
今日GMMF汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点100.32和高点100.33进行交易。
关注iShares Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GMMF股票今天的价格是多少？
iShares Government Money Market ETF股票今天的定价为100.33。它在100.32 - 100.33范围内交易，昨天的收盘价为100.31，交易量达到26。GMMF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Government Money Market ETF股票是否支付股息？
iShares Government Money Market ETF目前的价值为100.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.06%和USD。实时查看图表以跟踪GMMF走势。
如何购买GMMF股票？
您可以以100.33的当前价格购买iShares Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.33或100.63附近，而26和0.01%显示市场活动。立即关注GMMF的实时图表更新。
如何投资GMMF股票？
投资iShares Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.21 - 100.52和当前价格100.33。许多人在以100.33或100.63下订单之前，会比较0.02%和。实时查看GMMF价格图表，了解每日变化。
iShares Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Government Money Market ETF的最高价格是100.52。在100.21 - 100.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Government Money Market ETF的绩效。
iShares Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？
iShares Government Money Market ETF（GMMF）的最低价格为100.21。将其与当前的100.33和100.21 - 100.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMMF股票是什么时候拆分的？
iShares Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.31和-0.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.31
- 开盘价
- 100.32
- 卖价
- 100.33
- 买价
- 100.63
- 最低价
- 100.32
- 最高价
- 100.33
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- 0.07%
- 年变化
- -0.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%