GMMF股票今天的价格是多少？ iShares Government Money Market ETF股票今天的定价为100.33。它在100.32 - 100.33范围内交易，昨天的收盘价为100.31，交易量达到26。GMMF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Government Money Market ETF股票是否支付股息？ iShares Government Money Market ETF目前的价值为100.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.06%和USD。实时查看图表以跟踪GMMF走势。

如何购买GMMF股票？ 您可以以100.33的当前价格购买iShares Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.33或100.63附近，而26和0.01%显示市场活动。立即关注GMMF的实时图表更新。

如何投资GMMF股票？ 投资iShares Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.21 - 100.52和当前价格100.33。许多人在以100.33或100.63下订单之前，会比较0.02%和。实时查看GMMF价格图表，了解每日变化。

iShares Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Government Money Market ETF的最高价格是100.52。在100.21 - 100.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Government Money Market ETF的绩效。

iShares Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？ iShares Government Money Market ETF（GMMF）的最低价格为100.21。将其与当前的100.33和100.21 - 100.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。