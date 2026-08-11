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GMAY: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
Курс GMAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.86, а максимальная — 43.99.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMAY сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) сегодня оценивается на уровне 43.91. Инструмент торгуется в пределах 43.86 - 43.99, вчерашнее закрытие составило 43.91, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 43.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.22% и USD. Отслеживайте движения GMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции GMAY?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) по текущей цене 43.91. Ордера обычно размещаются около 43.91 или 44.21, тогда как 32 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMAY?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 39.73 - 44.99 и текущей цены 43.91. Многие сравнивают 1.32% и 5.48% перед размещением ордеров на 43.91 или 44.21. Изучайте ежедневные изменения цены GMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) за последний год составила 44.99. Акции заметно колебались в пределах 39.73 - 44.99, сравнение с 43.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) за год составила 39.73. Сравнение с текущими 43.91 и 39.73 - 44.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMAY?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.91 и 10.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.91
- Open
- 43.92
- Bid
- 43.91
- Ask
- 44.21
- Low
- 43.86
- High
- 43.99
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 5.48%
- Годовое изменение
- 10.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%