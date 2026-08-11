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GMAY: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

43.91 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.86, а максимальная — 43.99.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMAY сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) сегодня оценивается на уровне 43.91. Инструмент торгуется в пределах 43.86 - 43.99, вчерашнее закрытие составило 43.91, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 43.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.22% и USD. Отслеживайте движения GMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции GMAY?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) по текущей цене 43.91. Ордера обычно размещаются около 43.91 или 44.21, тогда как 32 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMAY?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 39.73 - 44.99 и текущей цены 43.91. Многие сравнивают 1.32% и 5.48% перед размещением ордеров на 43.91 или 44.21. Изучайте ежедневные изменения цены GMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) за последний год составила 44.99. Акции заметно колебались в пределах 39.73 - 44.99, сравнение с 43.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) за год составила 39.73. Сравнение с текущими 43.91 и 39.73 - 44.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMAY?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.91 и 10.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.86 43.99
Годовой диапазон
39.73 44.99
Предыдущее закрытие
43.91
Open
43.92
Bid
43.91
Ask
44.21
Low
43.86
High
43.99
Объем
32
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
5.48%
Годовое изменение
10.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%