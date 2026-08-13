GMAY股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为43.89。它在43.80 - 43.97范围内交易，昨天的收盘价为43.91，交易量达到48。GMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May目前的价值为43.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.17%和USD。实时查看图表以跟踪GMAY走势。

如何购买GMAY股票？ 您可以以43.89的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在43.89或44.19附近，而48和-0.11%显示市场活动。立即关注GMAY的实时图表更新。

如何投资GMAY股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围39.73 - 44.99和当前价格43.89。许多人在以43.89或44.19下订单之前，会比较1.27%和。实时查看GMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的最高价格是44.99。在39.73 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May（GMAY）的最低价格为39.73。将其与当前的43.89和39.73 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。