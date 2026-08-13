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GMAY: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

43.89 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMAY汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点43.80和高点43.97进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMAY股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为43.89。它在43.80 - 43.97范围内交易，昨天的收盘价为43.91，交易量达到48。GMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May目前的价值为43.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.17%和USD。实时查看图表以跟踪GMAY走势。

如何购买GMAY股票？

您可以以43.89的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在43.89或44.19附近，而48和-0.11%显示市场活动。立即关注GMAY的实时图表更新。

如何投资GMAY股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围39.73 - 44.99和当前价格43.89。许多人在以43.89或44.19下订单之前，会比较1.27%和。实时查看GMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的最高价格是44.99。在39.73 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May（GMAY）的最低价格为39.73。将其与当前的43.89和39.73 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMAY股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.91和10.17%中可见。

日范围
43.80 43.97
年范围
39.73 44.99
前一天收盘价
43.91
开盘价
43.94
卖价
43.89
买价
44.19
最低价
43.80
最高价
43.97
交易量
48
日变化
-0.05%
月变化
1.27%
6个月变化
5.43%
年变化
10.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%