GMAY: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
今日GMAY汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点43.80和高点43.97进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
GMAY股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为43.89。它在43.80 - 43.97范围内交易，昨天的收盘价为43.91，交易量达到48。GMAY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May目前的价值为43.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.17%和USD。实时查看图表以跟踪GMAY走势。
如何购买GMAY股票？
您可以以43.89的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在43.89或44.19附近，而48和-0.11%显示市场活动。立即关注GMAY的实时图表更新。
如何投资GMAY股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围39.73 - 44.99和当前价格43.89。许多人在以43.89或44.19下订单之前，会比较1.27%和。实时查看GMAY价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的最高价格是44.99。在39.73 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May（GMAY）的最低价格为39.73。将其与当前的43.89和39.73 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMAY股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.91和10.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.91
- 开盘价
- 43.94
- 卖价
- 43.89
- 买价
- 44.19
- 最低价
- 43.80
- 最高价
- 43.97
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- 5.43%
- 年变化
- 10.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%