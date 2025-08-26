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GLU: Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership
Курс GLU за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.15, а максимальная — 19.36.
Следите за динамикой Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLU сегодня?
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership (GLU) сегодня оценивается на уровне 19.31. Инструмент торгуется в пределах 19.15 - 19.36, вчерашнее закрытие составило 19.32, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership?
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership в настоящее время оценивается в 19.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.82% и USD. Отслеживайте движения GLU на графике в реальном времени.
Как купить акции GLU?
Вы можете купить акции Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership (GLU) по текущей цене 19.31. Ордера обычно размещаются около 19.31 или 19.61, тогда как 7 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLU?
Инвестирование в Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership предполагает учет годового диапазона 17.70 - 21.69 и текущей цены 19.31. Многие сравнивают -0.41% и -9.26% перед размещением ордеров на 19.31 или 19.61. Изучайте ежедневные изменения цены GLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership?
Самая высокая цена Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership (GLU) за последний год составила 21.69. Акции заметно колебались в пределах 17.70 - 21.69, сравнение с 19.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership?
Самая низкая цена Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership (GLU) за год составила 17.70. Сравнение с текущими 19.31 и 17.70 - 21.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLU?
В прошлом Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.32 и 7.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.32
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.31
- Ask
- 19.61
- Low
- 19.15
- High
- 19.36
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- -9.26%
- Годовое изменение
- 7.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%