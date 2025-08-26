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GLU: Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership

19.31 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.25和高点19.33进行交易。

关注Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLU新闻

常见问题解答

GLU股票今天的价格是多少？

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票今天的定价为19.31。它在19.25 - 19.33范围内交易，昨天的收盘价为19.31，交易量达到4。GLU的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票是否支付股息？

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership目前的价值为19.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.82%和USD。实时查看图表以跟踪GLU走势。

如何购买GLU股票？

您可以以19.31的当前价格购买Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票。订单通常设置在19.31或19.61附近，而4和0.31%显示市场活动。立即关注GLU的实时图表更新。

如何投资GLU股票？

投资Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership需要考虑年度范围17.70 - 21.69和当前价格19.31。许多人在以19.31或19.61下订单之前，会比较-0.41%和。实时查看GLU价格图表，了解每日变化。

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership的最高价格是21.69。在17.70 - 21.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership的绩效。

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票的最低价格是多少？

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership（GLU）的最低价格为17.70。将其与当前的19.31和17.70 - 21.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLU股票是什么时候拆分的？

Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.31和7.82%中可见。

日范围
19.25 19.33
年范围
17.70 21.69
前一天收盘价
19.31
开盘价
19.25
卖价
19.31
买价
19.61
最低价
19.25
最高价
19.33
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
-0.41%
6个月变化
-9.26%
年变化
7.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%