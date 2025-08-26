GLU: Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership
今日GLU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.25和高点19.33进行交易。
关注Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLU新闻
- Gabelli Global Utility & Income Trust Q1 2026 Commentary
- Tracking Mario Gabelli's Gabelli Funds 13F Portfolio - Q1 2026 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GLU: Data Centers Serve As A Growth Catalyst (NYSE:GLU)
- Never Cutters, Part 2: 5 More High Yield CEFs That Have Never Cut The Distribution
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q4 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Gabelli Global Utility & Income Trust Q3 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q3 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Gabelli Global Utility & Income Trust Q2 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
常见问题解答
GLU股票今天的价格是多少？
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票今天的定价为19.31。它在19.25 - 19.33范围内交易，昨天的收盘价为19.31，交易量达到4。GLU的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票是否支付股息？
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership目前的价值为19.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.82%和USD。实时查看图表以跟踪GLU走势。
如何购买GLU股票？
您可以以19.31的当前价格购买Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票。订单通常设置在19.31或19.61附近，而4和0.31%显示市场活动。立即关注GLU的实时图表更新。
如何投资GLU股票？
投资Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership需要考虑年度范围17.70 - 21.69和当前价格19.31。许多人在以19.31或19.61下订单之前，会比较-0.41%和。实时查看GLU价格图表，了解每日变化。
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership的最高价格是21.69。在17.70 - 21.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership的绩效。
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership股票的最低价格是多少？
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership（GLU）的最低价格为17.70。将其与当前的19.31和17.70 - 21.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLU股票是什么时候拆分的？
Gabelli Global Utility of Beneficial Ownership历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.31和7.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.31
- 开盘价
- 19.25
- 卖价
- 19.31
- 买价
- 19.61
- 最低价
- 19.25
- 最高价
- 19.33
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- -9.26%
- 年变化
- 7.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%