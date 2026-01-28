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GLRY: Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu
Курс GLRY за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.21, а максимальная — 41.54.
Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLRY сегодня?
Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu (GLRY) сегодня оценивается на уровне 41.21. Инструмент торгуется в пределах 41.21 - 41.54, вчерашнее закрытие составило 41.46, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLRY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu?
Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu в настоящее время оценивается в 41.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.45% и USD. Отслеживайте движения GLRY на графике в реальном времени.
Как купить акции GLRY?
Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu (GLRY) по текущей цене 41.21. Ордера обычно размещаются около 41.21 или 41.51, тогда как 37 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLRY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLRY?
Инвестирование в Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu предполагает учет годового диапазона 35.61 - 43.79 и текущей цены 41.21. Многие сравнивают 1.28% и 5.32% перед размещением ордеров на 41.21 или 41.51. Изучайте ежедневные изменения цены GLRY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu?
Самая высокая цена Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu (GLRY) за последний год составила 43.79. Акции заметно колебались в пределах 35.61 - 43.79, сравнение с 41.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu?
Самая низкая цена Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu (GLRY) за год составила 35.61. Сравнение с текущими 41.21 и 35.61 - 43.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLRY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLRY?
В прошлом Northern Lights Fund Trust IV Inspire Faithward Mid Cap Momentu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.46 и 5.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.46
- Open
- 41.54
- Bid
- 41.21
- Ask
- 41.51
- Low
- 41.21
- High
- 41.54
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- 5.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%