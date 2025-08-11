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GLQ: Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici

8.39 USD 0.02 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLQ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 8.44.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLQ сегодня?

Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici (GLQ) сегодня оценивается на уровне 8.39. Инструмент торгуется в пределах 8.35 - 8.44, вчерашнее закрытие составило 8.41, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici?

Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici в настоящее время оценивается в 8.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.99% и USD. Отслеживайте движения GLQ на графике в реальном времени.

Как купить акции GLQ?

Вы можете купить акции Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici (GLQ) по текущей цене 8.39. Ордера обычно размещаются около 8.39 или 8.69, тогда как 73 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLQ?

Инвестирование в Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici предполагает учет годового диапазона 7.27 - 8.75 и текущей цены 8.39. Многие сравнивают 2.94% и 1.70% перед размещением ордеров на 8.39 или 8.69. Изучайте ежедневные изменения цены GLQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici?

Самая высокая цена Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici (GLQ) за последний год составила 8.75. Акции заметно колебались в пределах 7.27 - 8.75, сравнение с 8.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici?

Самая низкая цена Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici (GLQ) за год составила 7.27. Сравнение с текущими 8.39 и 7.27 - 8.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLQ?

В прошлом Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund of Benefici проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.41 и 13.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.35 8.44
Годовой диапазон
7.27 8.75
Предыдущее закрытие
8.41
Open
8.43
Bid
8.39
Ask
8.69
Low
8.35
High
8.44
Объем
73
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
1.70%
Годовое изменение
13.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%