GLQ: Clough 全球股票基金
今日GLQ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.36和高点8.49进行交易。
关注Clough 全球股票基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GLQ新闻
- BGY: A Good International CEF If You Are Willing To Sacrifice Upside For Income (NYSE:BGY)
- GLO: Deep Discount Alone Doesn't Make This A Buy Yet (NYSE:GLO)
- GLQ: Deep Discount And Strong Recent Results But Mixed Track Record (NYSE:GLQ)
- EOD: This Fund Still Makes Sense For Income-Seeking Investors (NYSE:EOD)
- IDE: This Infrastructure Fund Is Well-Positioned For The Current Environment (NYSE:IDE)
- 韦伯以8,160美元购入Clough Global Equity Fund股份
- Weber buys Clough Global Equity Fund shares worth $8,160
- DiGravio受托人购买Clough Global Equity Fund (GLQ)股票
- Digravio, trustee, buys Clough Global Equity Fund (GLQ) shares
- GLQ CEF: Attractive Valuation But Flawed Portfolio Strategy (NYSE:GLQ)
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
常见问题解答
GLQ股票今天的价格是多少？
Clough 全球股票基金股票今天的定价为8.40。它在8.36 - 8.49范围内交易，昨天的收盘价为8.39，交易量达到134。GLQ的实时价格图表显示了这些更新。
Clough 全球股票基金股票是否支付股息？
Clough 全球股票基金目前的价值为8.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪GLQ走势。
如何购买GLQ股票？
您可以以8.40的当前价格购买Clough 全球股票基金股票。订单通常设置在8.40或8.70附近，而134和-0.36%显示市场活动。立即关注GLQ的实时图表更新。
如何投资GLQ股票？
投资Clough 全球股票基金需要考虑年度范围7.27 - 8.75和当前价格8.40。许多人在以8.40或8.70下订单之前，会比较3.07%和。实时查看GLQ价格图表，了解每日变化。
Clough 全球股票基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Clough 全球股票基金的最高价格是8.75。在7.27 - 8.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Clough 全球股票基金的绩效。
Clough 全球股票基金股票的最低价格是多少？
Clough 全球股票基金（GLQ）的最低价格为7.27。将其与当前的8.40和7.27 - 8.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLQ股票是什么时候拆分的？
Clough 全球股票基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.39和14.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.39
- 开盘价
- 8.43
- 卖价
- 8.40
- 买价
- 8.70
- 最低价
- 8.36
- 最高价
- 8.49
- 交易量
- 134
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 1.82%
- 年变化
- 14.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%