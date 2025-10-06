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GLQ: Clough 全球股票基金

8.40 USD 0.01 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLQ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.36和高点8.49进行交易。

关注Clough 全球股票基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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GLQ新闻

常见问题解答

GLQ股票今天的价格是多少？

Clough 全球股票基金股票今天的定价为8.40。它在8.36 - 8.49范围内交易，昨天的收盘价为8.39，交易量达到134。GLQ的实时价格图表显示了这些更新。

Clough 全球股票基金股票是否支付股息？

Clough 全球股票基金目前的价值为8.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪GLQ走势。

如何购买GLQ股票？

您可以以8.40的当前价格购买Clough 全球股票基金股票。订单通常设置在8.40或8.70附近，而134和-0.36%显示市场活动。立即关注GLQ的实时图表更新。

如何投资GLQ股票？

投资Clough 全球股票基金需要考虑年度范围7.27 - 8.75和当前价格8.40。许多人在以8.40或8.70下订单之前，会比较3.07%和。实时查看GLQ价格图表，了解每日变化。

Clough 全球股票基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Clough 全球股票基金的最高价格是8.75。在7.27 - 8.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Clough 全球股票基金的绩效。

Clough 全球股票基金股票的最低价格是多少？

Clough 全球股票基金（GLQ）的最低价格为7.27。将其与当前的8.40和7.27 - 8.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLQ股票是什么时候拆分的？

Clough 全球股票基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.39和14.13%中可见。

日范围
8.36 8.49
年范围
7.27 8.75
前一天收盘价
8.39
开盘价
8.43
卖价
8.40
买价
8.70
最低价
8.36
最高价
8.49
交易量
134
日变化
0.12%
月变化
3.07%
6个月变化
1.82%
年变化
14.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%