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GLOW: VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
Курс GLOW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.22, а максимальная — 35.34.
Следите за динамикой VictoryShares WestEnd Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLOW сегодня?
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 35.22 - 35.34, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.13% и USD. Отслеживайте движения GLOW на графике в реальном времени.
Как купить акции GLOW?
Вы можете купить акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 9 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLOW?
Инвестирование в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.27 - 35.34 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 2.53% и 10.26% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены GLOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?
Самая высокая цена VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) за последний год составила 35.34. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 35.34, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares WestEnd Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?
Самая низкая цена VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 35.24 и 29.27 - 35.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLOW?
В прошлом VictoryShares WestEnd Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и 10.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.24
- Open
- 35.34
- Bid
- 35.24
- Ask
- 35.54
- Low
- 35.22
- High
- 35.34
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 10.26%
- Годовое изменение
- 10.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%