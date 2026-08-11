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GLOW: VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

35.24 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLOW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.22, а максимальная — 35.34.

Следите за динамикой VictoryShares WestEnd Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLOW сегодня?

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) сегодня оценивается на уровне 35.24. Инструмент торгуется в пределах 35.22 - 35.34, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 35.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.13% и USD. Отслеживайте движения GLOW на графике в реальном времени.

Как купить акции GLOW?

Вы можете купить акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) по текущей цене 35.24. Ордера обычно размещаются около 35.24 или 35.54, тогда как 9 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLOW?

Инвестирование в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.27 - 35.34 и текущей цены 35.24. Многие сравнивают 2.53% и 10.26% перед размещением ордеров на 35.24 или 35.54. Изучайте ежедневные изменения цены GLOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?

Самая высокая цена VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) за последний год составила 35.34. Акции заметно колебались в пределах 29.27 - 35.34, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares WestEnd Global Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares WestEnd Global Equity ETF?

Самая низкая цена VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) за год составила 29.27. Сравнение с текущими 35.24 и 29.27 - 35.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLOW?

В прошлом VictoryShares WestEnd Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и 10.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.22 35.34
Годовой диапазон
29.27 35.34
Предыдущее закрытие
35.24
Open
35.34
Bid
35.24
Ask
35.54
Low
35.22
High
35.34
Объем
9
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
10.26%
Годовое изменение
10.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%