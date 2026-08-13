GLOW: VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
今日GLOW汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.22和高点35.35进行交易。
关注VictoryShares WestEnd Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLOW股票今天的价格是多少？
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票今天的定价为35.23。它在35.22 - 35.35范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到25。GLOW的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票是否支付股息？
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF目前的价值为35.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.09%和USD。实时查看图表以跟踪GLOW走势。
如何购买GLOW股票？
您可以以35.23的当前价格购买VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票。订单通常设置在35.23或35.53附近，而25和-0.28%显示市场活动。立即关注GLOW的实时图表更新。
如何投资GLOW股票？
投资VictoryShares WestEnd Global Equity ETF需要考虑年度范围29.27 - 35.35和当前价格35.23。许多人在以35.23或35.53下订单之前，会比较2.50%和。实时查看GLOW价格图表，了解每日变化。
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares WestEnd Global Equity ETF的最高价格是35.35。在29.27 - 35.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares WestEnd Global Equity ETF的绩效。
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF（GLOW）的最低价格为29.27。将其与当前的35.23和29.27 - 35.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLOW股票是什么时候拆分的？
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和10.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.24
- 开盘价
- 35.33
- 卖价
- 35.23
- 买价
- 35.53
- 最低价
- 35.22
- 最高价
- 35.35
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 2.50%
- 6个月变化
- 10.23%
- 年变化
- 10.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%