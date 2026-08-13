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GLOW: VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

35.23 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLOW汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.22和高点35.35进行交易。

关注VictoryShares WestEnd Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLOW股票今天的价格是多少？

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票今天的定价为35.23。它在35.22 - 35.35范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到25。GLOW的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票是否支付股息？

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF目前的价值为35.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.09%和USD。实时查看图表以跟踪GLOW走势。

如何购买GLOW股票？

您可以以35.23的当前价格购买VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票。订单通常设置在35.23或35.53附近，而25和-0.28%显示市场活动。立即关注GLOW的实时图表更新。

如何投资GLOW股票？

投资VictoryShares WestEnd Global Equity ETF需要考虑年度范围29.27 - 35.35和当前价格35.23。许多人在以35.23或35.53下订单之前，会比较2.50%和。实时查看GLOW价格图表，了解每日变化。

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares WestEnd Global Equity ETF的最高价格是35.35。在29.27 - 35.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares WestEnd Global Equity ETF的绩效。

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF（GLOW）的最低价格为29.27。将其与当前的35.23和29.27 - 35.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLOW股票是什么时候拆分的？

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和10.09%中可见。

日范围
35.22 35.35
年范围
29.27 35.35
前一天收盘价
35.24
开盘价
35.33
卖价
35.23
买价
35.53
最低价
35.22
最高价
35.35
交易量
25
日变化
-0.03%
月变化
2.50%
6个月变化
10.23%
年变化
10.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%