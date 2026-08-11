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GLOO: Gloo Holdings Inc
Курс GLOO за сегодня изменился на -3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.68.
Следите за динамикой Gloo Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLOO сегодня?
Gloo Holdings Inc (GLOO) сегодня оценивается на уровне 3.48. Инструмент торгуется в пределах 3.41 - 3.68, вчерашнее закрытие составило 3.59, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gloo Holdings Inc?
Gloo Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.77% и USD. Отслеживайте движения GLOO на графике в реальном времени.
Как купить акции GLOO?
Вы можете купить акции Gloo Holdings Inc (GLOO) по текущей цене 3.48. Ордера обычно размещаются около 3.48 или 3.78, тогда как 230 и -3.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLOO?
Инвестирование в Gloo Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 2.94 - 9.98 и текущей цены 3.48. Многие сравнивают 5.78% и -44.41% перед размещением ордеров на 3.48 или 3.78. Изучайте ежедневные изменения цены GLOO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gloo Holdings Inc?
Самая высокая цена Gloo Holdings Inc (GLOO) за последний год составила 9.98. Акции заметно колебались в пределах 2.94 - 9.98, сравнение с 3.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gloo Holdings Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gloo Holdings Inc?
Самая низкая цена Gloo Holdings Inc (GLOO) за год составила 2.94. Сравнение с текущими 3.48 и 2.94 - 9.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLOO?
В прошлом Gloo Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.59 и -56.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.61
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- Low
- 3.41
- High
- 3.68
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- -3.06%
- Месячное изменение
- 5.78%
- 6-месячное изменение
- -44.41%
- Годовое изменение
- -56.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%