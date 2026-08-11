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GLOO: Gloo Holdings Inc

3.48 USD 0.11 (3.06%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLOO за сегодня изменился на -3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.68.

Следите за динамикой Gloo Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLOO сегодня?

Gloo Holdings Inc (GLOO) сегодня оценивается на уровне 3.48. Инструмент торгуется в пределах 3.41 - 3.68, вчерашнее закрытие составило 3.59, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gloo Holdings Inc?

Gloo Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.77% и USD. Отслеживайте движения GLOO на графике в реальном времени.

Как купить акции GLOO?

Вы можете купить акции Gloo Holdings Inc (GLOO) по текущей цене 3.48. Ордера обычно размещаются около 3.48 или 3.78, тогда как 230 и -3.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLOO?

Инвестирование в Gloo Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 2.94 - 9.98 и текущей цены 3.48. Многие сравнивают 5.78% и -44.41% перед размещением ордеров на 3.48 или 3.78. Изучайте ежедневные изменения цены GLOO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gloo Holdings Inc?

Самая высокая цена Gloo Holdings Inc (GLOO) за последний год составила 9.98. Акции заметно колебались в пределах 2.94 - 9.98, сравнение с 3.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gloo Holdings Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gloo Holdings Inc?

Самая низкая цена Gloo Holdings Inc (GLOO) за год составила 2.94. Сравнение с текущими 3.48 и 2.94 - 9.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLOO?

В прошлом Gloo Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.59 и -56.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.41 3.68
Годовой диапазон
2.94 9.98
Предыдущее закрытие
3.59
Open
3.61
Bid
3.48
Ask
3.78
Low
3.41
High
3.68
Объем
230
Дневное изменение
-3.06%
Месячное изменение
5.78%
6-месячное изменение
-44.41%
Годовое изменение
-56.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%