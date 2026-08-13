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GLOO: Gloo Holdings Inc

3.46 USD 0.02 (0.57%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLOO汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点3.44和高点3.64进行交易。

关注Gloo Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GLOO股票今天的价格是多少？

Gloo Holdings Inc股票今天的定价为3.46。它在3.44 - 3.64范围内交易，昨天的收盘价为3.48，交易量达到161。GLOO的实时价格图表显示了这些更新。

Gloo Holdings Inc股票是否支付股息？

Gloo Holdings Inc目前的价值为3.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.02%和USD。实时查看图表以跟踪GLOO走势。

如何购买GLOO股票？

您可以以3.46的当前价格购买Gloo Holdings Inc股票。订单通常设置在3.46或3.76附近，而161和-2.26%显示市场活动。立即关注GLOO的实时图表更新。

如何投资GLOO股票？

投资Gloo Holdings Inc需要考虑年度范围2.94 - 9.98和当前价格3.46。许多人在以3.46或3.76下订单之前，会比较5.17%和。实时查看GLOO价格图表，了解每日变化。

Gloo Holdings Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gloo Holdings Inc的最高价格是9.98。在2.94 - 9.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gloo Holdings Inc的绩效。

Gloo Holdings Inc股票的最低价格是多少？

Gloo Holdings Inc（GLOO）的最低价格为2.94。将其与当前的3.46和2.94 - 9.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLOO股票是什么时候拆分的？

Gloo Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.48和-57.02%中可见。

日范围
3.44 3.64
年范围
2.94 9.98
前一天收盘价
3.48
开盘价
3.54
卖价
3.46
买价
3.76
最低价
3.44
最高价
3.64
交易量
161
日变化
-0.57%
月变化
5.17%
6个月变化
-44.73%
年变化
-57.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%