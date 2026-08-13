GLOO股票今天的价格是多少？ Gloo Holdings Inc股票今天的定价为3.46。它在3.44 - 3.64范围内交易，昨天的收盘价为3.48，交易量达到161。GLOO的实时价格图表显示了这些更新。

Gloo Holdings Inc股票是否支付股息？ Gloo Holdings Inc目前的价值为3.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.02%和USD。实时查看图表以跟踪GLOO走势。

如何购买GLOO股票？ 您可以以3.46的当前价格购买Gloo Holdings Inc股票。订单通常设置在3.46或3.76附近，而161和-2.26%显示市场活动。立即关注GLOO的实时图表更新。

如何投资GLOO股票？ 投资Gloo Holdings Inc需要考虑年度范围2.94 - 9.98和当前价格3.46。许多人在以3.46或3.76下订单之前，会比较5.17%和。实时查看GLOO价格图表，了解每日变化。

Gloo Holdings Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gloo Holdings Inc的最高价格是9.98。在2.94 - 9.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gloo Holdings Inc的绩效。

Gloo Holdings Inc股票的最低价格是多少？ Gloo Holdings Inc（GLOO）的最低价格为2.94。将其与当前的3.46和2.94 - 9.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。