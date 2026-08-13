GLOO: Gloo Holdings Inc
今日GLOO汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点3.44和高点3.64进行交易。
关注Gloo Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLOO股票今天的价格是多少？
Gloo Holdings Inc股票今天的定价为3.46。它在3.44 - 3.64范围内交易，昨天的收盘价为3.48，交易量达到161。GLOO的实时价格图表显示了这些更新。
Gloo Holdings Inc股票是否支付股息？
Gloo Holdings Inc目前的价值为3.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.02%和USD。实时查看图表以跟踪GLOO走势。
如何购买GLOO股票？
您可以以3.46的当前价格购买Gloo Holdings Inc股票。订单通常设置在3.46或3.76附近，而161和-2.26%显示市场活动。立即关注GLOO的实时图表更新。
如何投资GLOO股票？
投资Gloo Holdings Inc需要考虑年度范围2.94 - 9.98和当前价格3.46。许多人在以3.46或3.76下订单之前，会比较5.17%和。实时查看GLOO价格图表，了解每日变化。
Gloo Holdings Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gloo Holdings Inc的最高价格是9.98。在2.94 - 9.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gloo Holdings Inc的绩效。
Gloo Holdings Inc股票的最低价格是多少？
Gloo Holdings Inc（GLOO）的最低价格为2.94。将其与当前的3.46和2.94 - 9.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLOO股票是什么时候拆分的？
Gloo Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.48和-57.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.48
- 开盘价
- 3.54
- 卖价
- 3.46
- 买价
- 3.76
- 最低价
- 3.44
- 最高价
- 3.64
- 交易量
- 161
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- 5.17%
- 6个月变化
- -44.73%
- 年变化
- -57.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%