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GLOF: iShares Global Equity Factor ETF

61.03 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLOF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.90, а максимальная — 61.09.

Следите за динамикой iShares Global Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLOF сегодня?

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) сегодня оценивается на уровне 61.03. Инструмент торгуется в пределах 60.90 - 61.09, вчерашнее закрытие составило 61.03, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Equity Factor ETF?

iShares Global Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 61.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.14% и USD. Отслеживайте движения GLOF на графике в реальном времени.

Как купить акции GLOF?

Вы можете купить акции iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) по текущей цене 61.03. Ордера обычно размещаются около 61.03 или 61.33, тогда как 15 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLOF?

Инвестирование в iShares Global Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 49.35 - 61.29 и текущей цены 61.03. Многие сравнивают 2.88% и 11.63% перед размещением ордеров на 61.03 или 61.33. Изучайте ежедневные изменения цены GLOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Equity Factor ETF?

Самая высокая цена iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) за последний год составила 61.29. Акции заметно колебались в пределах 49.35 - 61.29, сравнение с 61.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Equity Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Equity Factor ETF?

Самая низкая цена iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) за год составила 49.35. Сравнение с текущими 61.03 и 49.35 - 61.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLOF?

В прошлом iShares Global Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.03 и 23.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.90 61.09
Годовой диапазон
49.35 61.29
Предыдущее закрытие
61.03
Open
61.05
Bid
61.03
Ask
61.33
Low
60.90
High
61.09
Объем
15
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
11.63%
Годовое изменение
23.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%