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GLOF: iShares Global Equity Factor ETF
Курс GLOF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.90, а максимальная — 61.09.
Следите за динамикой iShares Global Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLOF сегодня?
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) сегодня оценивается на уровне 61.03. Инструмент торгуется в пределах 60.90 - 61.09, вчерашнее закрытие составило 61.03, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLOF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Equity Factor ETF?
iShares Global Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 61.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.14% и USD. Отслеживайте движения GLOF на графике в реальном времени.
Как купить акции GLOF?
Вы можете купить акции iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) по текущей цене 61.03. Ордера обычно размещаются около 61.03 или 61.33, тогда как 15 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLOF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLOF?
Инвестирование в iShares Global Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 49.35 - 61.29 и текущей цены 61.03. Многие сравнивают 2.88% и 11.63% перед размещением ордеров на 61.03 или 61.33. Изучайте ежедневные изменения цены GLOF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Equity Factor ETF?
Самая высокая цена iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) за последний год составила 61.29. Акции заметно колебались в пределах 49.35 - 61.29, сравнение с 61.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Equity Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Equity Factor ETF?
Самая низкая цена iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) за год составила 49.35. Сравнение с текущими 61.03 и 49.35 - 61.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLOF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLOF?
В прошлом iShares Global Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.03 и 23.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.03
- Open
- 61.05
- Bid
- 61.03
- Ask
- 61.33
- Low
- 60.90
- High
- 61.09
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 11.63%
- Годовое изменение
- 23.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%