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GLOF: iShares Global Equity Factor ETF

60.63 USD 0.40 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLOF汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点60.49和高点61.02进行交易。

关注iShares Global Equity Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLOF新闻

常见问题解答

GLOF股票今天的价格是多少？

iShares Global Equity Factor ETF股票今天的定价为60.63。它在60.49 - 61.02范围内交易，昨天的收盘价为61.03，交易量达到431。GLOF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Equity Factor ETF股票是否支付股息？

iShares Global Equity Factor ETF目前的价值为60.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.34%和USD。实时查看图表以跟踪GLOF走势。

如何购买GLOF股票？

您可以以60.63的当前价格购买iShares Global Equity Factor ETF股票。订单通常设置在60.63或60.93附近，而431和-0.61%显示市场活动。立即关注GLOF的实时图表更新。

如何投资GLOF股票？

投资iShares Global Equity Factor ETF需要考虑年度范围49.35 - 61.29和当前价格60.63。许多人在以60.63或60.93下订单之前，会比较2.21%和。实时查看GLOF价格图表，了解每日变化。

iShares Global Equity Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Equity Factor ETF的最高价格是61.29。在49.35 - 61.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Equity Factor ETF的绩效。

iShares Global Equity Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Equity Factor ETF（GLOF）的最低价格为49.35。将其与当前的60.63和49.35 - 61.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLOF股票是什么时候拆分的？

iShares Global Equity Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.03和22.34%中可见。

日范围
60.49 61.02
年范围
49.35 61.29
前一天收盘价
61.03
开盘价
61.00
卖价
60.63
买价
60.93
最低价
60.49
最高价
61.02
交易量
431
日变化
-0.66%
月变化
2.21%
6个月变化
10.90%
年变化
22.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%