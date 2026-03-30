GLOF: iShares Global Equity Factor ETF
今日GLOF汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点60.49和高点61.02进行交易。
关注iShares Global Equity Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GLOF股票今天的价格是多少？
iShares Global Equity Factor ETF股票今天的定价为60.63。它在60.49 - 61.02范围内交易，昨天的收盘价为61.03，交易量达到431。GLOF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Equity Factor ETF股票是否支付股息？
iShares Global Equity Factor ETF目前的价值为60.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.34%和USD。实时查看图表以跟踪GLOF走势。
如何购买GLOF股票？
您可以以60.63的当前价格购买iShares Global Equity Factor ETF股票。订单通常设置在60.63或60.93附近，而431和-0.61%显示市场活动。立即关注GLOF的实时图表更新。
如何投资GLOF股票？
投资iShares Global Equity Factor ETF需要考虑年度范围49.35 - 61.29和当前价格60.63。许多人在以60.63或60.93下订单之前，会比较2.21%和。实时查看GLOF价格图表，了解每日变化。
iShares Global Equity Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Equity Factor ETF的最高价格是61.29。在49.35 - 61.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Equity Factor ETF的绩效。
iShares Global Equity Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Equity Factor ETF（GLOF）的最低价格为49.35。将其与当前的60.63和49.35 - 61.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLOF股票是什么时候拆分的？
iShares Global Equity Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.03和22.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.03
- 开盘价
- 61.00
- 卖价
- 60.63
- 买价
- 60.93
- 最低价
- 60.49
- 最高价
- 61.02
- 交易量
- 431
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- 2.21%
- 6个月变化
- 10.90%
- 年变化
- 22.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%