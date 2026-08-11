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GLNK: Grayscale Chainlink Trust ETF
Курс GLNK за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.39.
Следите за динамикой Grayscale Chainlink Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLNK сегодня?
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) сегодня оценивается на уровне 7.33. Инструмент торгуется в пределах 7.28 - 7.39, вчерашнее закрытие составило 7.27, а торговый объем достиг 221. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLNK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Chainlink Trust ETF?
Grayscale Chainlink Trust ETF в настоящее время оценивается в 7.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.50% и USD. Отслеживайте движения GLNK на графике в реальном времени.
Как купить акции GLNK?
Вы можете купить акции Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) по текущей цене 7.33. Ордера обычно размещаются около 7.33 или 7.63, тогда как 221 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLNK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLNK?
Инвестирование в Grayscale Chainlink Trust ETF предполагает учет годового диапазона 6.25 - 13.37 и текущей цены 7.33. Многие сравнивают 0.69% и -4.56% перед размещением ордеров на 7.33 или 7.63. Изучайте ежедневные изменения цены GLNK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Chainlink Trust ETF?
Самая высокая цена Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) за последний год составила 13.37. Акции заметно колебались в пределах 6.25 - 13.37, сравнение с 7.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Chainlink Trust ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Chainlink Trust ETF?
Самая низкая цена Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) за год составила 6.25. Сравнение с текущими 7.33 и 6.25 - 13.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLNK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLNK?
В прошлом Grayscale Chainlink Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.27 и -34.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.27
- Open
- 7.34
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Low
- 7.28
- High
- 7.39
- Объем
- 221
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- -4.56%
- Годовое изменение
- -34.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%