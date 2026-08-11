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GLNK: Grayscale Chainlink Trust ETF

7.33 USD 0.06 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLNK за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.39.

Следите за динамикой Grayscale Chainlink Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLNK сегодня?

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) сегодня оценивается на уровне 7.33. Инструмент торгуется в пределах 7.28 - 7.39, вчерашнее закрытие составило 7.27, а торговый объем достиг 221. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLNK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Chainlink Trust ETF?

Grayscale Chainlink Trust ETF в настоящее время оценивается в 7.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.50% и USD. Отслеживайте движения GLNK на графике в реальном времени.

Как купить акции GLNK?

Вы можете купить акции Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) по текущей цене 7.33. Ордера обычно размещаются около 7.33 или 7.63, тогда как 221 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLNK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLNK?

Инвестирование в Grayscale Chainlink Trust ETF предполагает учет годового диапазона 6.25 - 13.37 и текущей цены 7.33. Многие сравнивают 0.69% и -4.56% перед размещением ордеров на 7.33 или 7.63. Изучайте ежедневные изменения цены GLNK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Chainlink Trust ETF?

Самая высокая цена Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) за последний год составила 13.37. Акции заметно колебались в пределах 6.25 - 13.37, сравнение с 7.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Chainlink Trust ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Chainlink Trust ETF?

Самая низкая цена Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) за год составила 6.25. Сравнение с текущими 7.33 и 6.25 - 13.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLNK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLNK?

В прошлом Grayscale Chainlink Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.27 и -34.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.28 7.39
Годовой диапазон
6.25 13.37
Предыдущее закрытие
7.27
Open
7.34
Bid
7.33
Ask
7.63
Low
7.28
High
7.39
Объем
221
Дневное изменение
0.83%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
-4.56%
Годовое изменение
-34.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%