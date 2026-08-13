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GLNK: Grayscale Chainlink Trust ETF

7.64 USD 0.31 (4.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLNK汇率已更改4.23%。当日，交易品种以低点7.54和高点7.70进行交易。

关注Grayscale Chainlink Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLNK股票今天的价格是多少？

Grayscale Chainlink Trust ETF股票今天的定价为7.64。它在7.54 - 7.70范围内交易，昨天的收盘价为7.33，交易量达到213。GLNK的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票是否支付股息？

Grayscale Chainlink Trust ETF目前的价值为7.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.72%和USD。实时查看图表以跟踪GLNK走势。

如何购买GLNK股票？

您可以以7.64的当前价格购买Grayscale Chainlink Trust ETF股票。订单通常设置在7.64或7.94附近，而213和-0.52%显示市场活动。立即关注GLNK的实时图表更新。

如何投资GLNK股票？

投资Grayscale Chainlink Trust ETF需要考虑年度范围6.25 - 13.37和当前价格7.64。许多人在以7.64或7.94下订单之前，会比较4.95%和。实时查看GLNK价格图表，了解每日变化。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Chainlink Trust ETF的最高价格是13.37。在6.25 - 13.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Chainlink Trust ETF的绩效。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Chainlink Trust ETF（GLNK）的最低价格为6.25。将其与当前的7.64和6.25 - 13.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLNK股票是什么时候拆分的？

Grayscale Chainlink Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.33和-31.72%中可见。

日范围
7.54 7.70
年范围
6.25 13.37
前一天收盘价
7.33
开盘价
7.68
卖价
7.64
买价
7.94
最低价
7.54
最高价
7.70
交易量
213
日变化
4.23%
月变化
4.95%
6个月变化
-0.52%
年变化
-31.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%