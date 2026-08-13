GLNK: Grayscale Chainlink Trust ETF
今日GLNK汇率已更改4.23%。当日，交易品种以低点7.54和高点7.70进行交易。
关注Grayscale Chainlink Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GLNK股票今天的价格是多少？
Grayscale Chainlink Trust ETF股票今天的定价为7.64。它在7.54 - 7.70范围内交易，昨天的收盘价为7.33，交易量达到213。GLNK的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Chainlink Trust ETF股票是否支付股息？
Grayscale Chainlink Trust ETF目前的价值为7.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.72%和USD。实时查看图表以跟踪GLNK走势。
如何购买GLNK股票？
您可以以7.64的当前价格购买Grayscale Chainlink Trust ETF股票。订单通常设置在7.64或7.94附近，而213和-0.52%显示市场活动。立即关注GLNK的实时图表更新。
如何投资GLNK股票？
投资Grayscale Chainlink Trust ETF需要考虑年度范围6.25 - 13.37和当前价格7.64。许多人在以7.64或7.94下订单之前，会比较4.95%和。实时查看GLNK价格图表，了解每日变化。
Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Chainlink Trust ETF的最高价格是13.37。在6.25 - 13.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Chainlink Trust ETF的绩效。
Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Chainlink Trust ETF（GLNK）的最低价格为6.25。将其与当前的7.64和6.25 - 13.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLNK股票是什么时候拆分的？
Grayscale Chainlink Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.33和-31.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.33
- 开盘价
- 7.68
- 卖价
- 7.64
- 买价
- 7.94
- 最低价
- 7.54
- 最高价
- 7.70
- 交易量
- 213
- 日变化
- 4.23%
- 月变化
- 4.95%
- 6个月变化
- -0.52%
- 年变化
- -31.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%