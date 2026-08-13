GLNK股票今天的价格是多少？ Grayscale Chainlink Trust ETF股票今天的定价为7.64。它在7.54 - 7.70范围内交易，昨天的收盘价为7.33，交易量达到213。GLNK的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票是否支付股息？ Grayscale Chainlink Trust ETF目前的价值为7.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.72%和USD。实时查看图表以跟踪GLNK走势。

如何购买GLNK股票？ 您可以以7.64的当前价格购买Grayscale Chainlink Trust ETF股票。订单通常设置在7.64或7.94附近，而213和-0.52%显示市场活动。立即关注GLNK的实时图表更新。

如何投资GLNK股票？ 投资Grayscale Chainlink Trust ETF需要考虑年度范围6.25 - 13.37和当前价格7.64。许多人在以7.64或7.94下订单之前，会比较4.95%和。实时查看GLNK价格图表，了解每日变化。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Grayscale Chainlink Trust ETF的最高价格是13.37。在6.25 - 13.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Chainlink Trust ETF的绩效。

Grayscale Chainlink Trust ETF股票的最低价格是多少？ Grayscale Chainlink Trust ETF（GLNK）的最低价格为6.25。将其与当前的7.64和6.25 - 13.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。