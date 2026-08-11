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GLIX: Lazard Listed Infrastructure ETF
Курс GLIX за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.20, а максимальная — 27.28.
Следите за динамикой Lazard Listed Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLIX сегодня?
Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) сегодня оценивается на уровне 27.20. Инструмент торгуется в пределах 27.20 - 27.28, вчерашнее закрытие составило 27.59, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Listed Infrastructure ETF?
Lazard Listed Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 27.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.37% и USD. Отслеживайте движения GLIX на графике в реальном времени.
Как купить акции GLIX?
Вы можете купить акции Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) по текущей цене 27.20. Ордера обычно размещаются около 27.20 или 27.50, тогда как 8 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLIX?
Инвестирование в Lazard Listed Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 30.47 и текущей цены 27.20. Многие сравнивают -1.31% и -3.55% перед размещением ордеров на 27.20 или 27.50. Изучайте ежедневные изменения цены GLIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lazard Listed Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) за последний год составила 30.47. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 30.47, сравнение с 27.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Listed Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lazard Listed Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 27.20 и 24.74 - 30.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLIX?
В прошлом Lazard Listed Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.59 и 8.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.59
- Open
- 27.28
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Low
- 27.20
- High
- 27.28
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- -3.55%
- Годовое изменение
- 8.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%