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GLIX: Lazard Listed Infrastructure ETF

27.20 USD 0.39 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLIX за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.20, а максимальная — 27.28.

Следите за динамикой Lazard Listed Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLIX сегодня?

Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) сегодня оценивается на уровне 27.20. Инструмент торгуется в пределах 27.20 - 27.28, вчерашнее закрытие составило 27.59, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Listed Infrastructure ETF?

Lazard Listed Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 27.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.37% и USD. Отслеживайте движения GLIX на графике в реальном времени.

Как купить акции GLIX?

Вы можете купить акции Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) по текущей цене 27.20. Ордера обычно размещаются около 27.20 или 27.50, тогда как 8 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLIX?

Инвестирование в Lazard Listed Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 30.47 и текущей цены 27.20. Многие сравнивают -1.31% и -3.55% перед размещением ордеров на 27.20 или 27.50. Изучайте ежедневные изменения цены GLIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lazard Listed Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) за последний год составила 30.47. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 30.47, сравнение с 27.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Listed Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lazard Listed Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 27.20 и 24.74 - 30.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLIX?

В прошлом Lazard Listed Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.59 и 8.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.20 27.28
Годовой диапазон
24.74 30.47
Предыдущее закрытие
27.59
Open
27.28
Bid
27.20
Ask
27.50
Low
27.20
High
27.28
Объем
8
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
-1.31%
6-месячное изменение
-3.55%
Годовое изменение
8.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%