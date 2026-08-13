报价部分
货币 / GLIX
回到股票

GLIX: Lazard Listed Infrastructure ETF

27.29 USD 0.09 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLIX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点27.22和高点27.33进行交易。

关注Lazard Listed Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLIX股票今天的价格是多少？

Lazard Listed Infrastructure ETF股票今天的定价为27.29。它在27.22 - 27.33范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到49。GLIX的实时价格图表显示了这些更新。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Lazard Listed Infrastructure ETF目前的价值为27.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪GLIX走势。

如何购买GLIX股票？

您可以以27.29的当前价格购买Lazard Listed Infrastructure ETF股票。订单通常设置在27.29或27.59附近，而49和0.07%显示市场活动。立即关注GLIX的实时图表更新。

如何投资GLIX股票？

投资Lazard Listed Infrastructure ETF需要考虑年度范围24.74 - 30.47和当前价格27.29。许多人在以27.29或27.59下订单之前，会比较-0.98%和。实时查看GLIX价格图表，了解每日变化。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lazard Listed Infrastructure ETF的最高价格是30.47。在24.74 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Listed Infrastructure ETF的绩效。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Lazard Listed Infrastructure ETF（GLIX）的最低价格为24.74。将其与当前的27.29和24.74 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLIX股票是什么时候拆分的？

Lazard Listed Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.20和8.73%中可见。

日范围
27.22 27.33
年范围
24.74 30.47
前一天收盘价
27.20
开盘价
27.27
卖价
27.29
买价
27.59
最低价
27.22
最高价
27.33
交易量
49
日变化
0.33%
月变化
-0.98%
6个月变化
-3.23%
年变化
8.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%