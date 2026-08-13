GLIX: Lazard Listed Infrastructure ETF
今日GLIX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点27.22和高点27.33进行交易。
关注Lazard Listed Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLIX股票今天的价格是多少？
Lazard Listed Infrastructure ETF股票今天的定价为27.29。它在27.22 - 27.33范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到49。GLIX的实时价格图表显示了这些更新。
Lazard Listed Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Lazard Listed Infrastructure ETF目前的价值为27.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪GLIX走势。
如何购买GLIX股票？
您可以以27.29的当前价格购买Lazard Listed Infrastructure ETF股票。订单通常设置在27.29或27.59附近，而49和0.07%显示市场活动。立即关注GLIX的实时图表更新。
如何投资GLIX股票？
投资Lazard Listed Infrastructure ETF需要考虑年度范围24.74 - 30.47和当前价格27.29。许多人在以27.29或27.59下订单之前，会比较-0.98%和。实时查看GLIX价格图表，了解每日变化。
Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lazard Listed Infrastructure ETF的最高价格是30.47。在24.74 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Listed Infrastructure ETF的绩效。
Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Lazard Listed Infrastructure ETF（GLIX）的最低价格为24.74。将其与当前的27.29和24.74 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLIX股票是什么时候拆分的？
Lazard Listed Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.20和8.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.20
- 开盘价
- 27.27
- 卖价
- 27.29
- 买价
- 27.59
- 最低价
- 27.22
- 最高价
- 27.33
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- -0.98%
- 6个月变化
- -3.23%
- 年变化
- 8.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%