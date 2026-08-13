GLIX股票今天的价格是多少？ Lazard Listed Infrastructure ETF股票今天的定价为27.29。它在27.22 - 27.33范围内交易，昨天的收盘价为27.20，交易量达到49。GLIX的实时价格图表显示了这些更新。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票是否支付股息？ Lazard Listed Infrastructure ETF目前的价值为27.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪GLIX走势。

如何购买GLIX股票？ 您可以以27.29的当前价格购买Lazard Listed Infrastructure ETF股票。订单通常设置在27.29或27.59附近，而49和0.07%显示市场活动。立即关注GLIX的实时图表更新。

如何投资GLIX股票？ 投资Lazard Listed Infrastructure ETF需要考虑年度范围24.74 - 30.47和当前价格27.29。许多人在以27.29或27.59下订单之前，会比较-0.98%和。实时查看GLIX价格图表，了解每日变化。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Lazard Listed Infrastructure ETF的最高价格是30.47。在24.74 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Listed Infrastructure ETF的绩效。

Lazard Listed Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？ Lazard Listed Infrastructure ETF（GLIX）的最低价格为24.74。将其与当前的27.29和24.74 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。