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GLIN: VanEck India Growth Leaders ETF
Курс GLIN за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.73, а максимальная — 45.96.
Следите за динамикой VanEck India Growth Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLIN сегодня?
VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) сегодня оценивается на уровне 45.76. Инструмент торгуется в пределах 45.73 - 45.96, вчерашнее закрытие составило 45.98, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck India Growth Leaders ETF?
VanEck India Growth Leaders ETF в настоящее время оценивается в 45.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.85% и USD. Отслеживайте движения GLIN на графике в реальном времени.
Как купить акции GLIN?
Вы можете купить акции VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) по текущей цене 45.76. Ордера обычно размещаются около 45.76 или 46.06, тогда как 11 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLIN?
Инвестирование в VanEck India Growth Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 38.70 - 47.94 и текущей цены 45.76. Многие сравнивают 1.19% и 0.11% перед размещением ордеров на 45.76 или 46.06. Изучайте ежедневные изменения цены GLIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck India Growth Leaders ETF?
Самая высокая цена VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) за последний год составила 47.94. Акции заметно колебались в пределах 38.70 - 47.94, сравнение с 45.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck India Growth Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck India Growth Leaders ETF?
Самая низкая цена VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) за год составила 38.70. Сравнение с текущими 45.76 и 38.70 - 47.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLIN?
В прошлом VanEck India Growth Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.98 и 2.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.98
- Open
- 45.96
- Bid
- 45.76
- Ask
- 46.06
- Low
- 45.73
- High
- 45.96
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 0.11%
- Годовое изменение
- 2.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%