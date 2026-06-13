КотировкиРазделы
Валюты / GLIN
Назад в Рынок акций США

GLIN: VanEck India Growth Leaders ETF

45.76 USD 0.22 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLIN за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.73, а максимальная — 45.96.

Следите за динамикой VanEck India Growth Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GLIN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLIN сегодня?

VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) сегодня оценивается на уровне 45.76. Инструмент торгуется в пределах 45.73 - 45.96, вчерашнее закрытие составило 45.98, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck India Growth Leaders ETF?

VanEck India Growth Leaders ETF в настоящее время оценивается в 45.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.85% и USD. Отслеживайте движения GLIN на графике в реальном времени.

Как купить акции GLIN?

Вы можете купить акции VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) по текущей цене 45.76. Ордера обычно размещаются около 45.76 или 46.06, тогда как 11 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLIN?

Инвестирование в VanEck India Growth Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 38.70 - 47.94 и текущей цены 45.76. Многие сравнивают 1.19% и 0.11% перед размещением ордеров на 45.76 или 46.06. Изучайте ежедневные изменения цены GLIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck India Growth Leaders ETF?

Самая высокая цена VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) за последний год составила 47.94. Акции заметно колебались в пределах 38.70 - 47.94, сравнение с 45.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck India Growth Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck India Growth Leaders ETF?

Самая низкая цена VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) за год составила 38.70. Сравнение с текущими 45.76 и 38.70 - 47.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLIN?

В прошлом VanEck India Growth Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.98 и 2.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.73 45.96
Годовой диапазон
38.70 47.94
Предыдущее закрытие
45.98
Open
45.96
Bid
45.76
Ask
46.06
Low
45.73
High
45.96
Объем
11
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
0.11%
Годовое изменение
2.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%