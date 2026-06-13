GLIN: VanEck India Growth Leaders ETF
今日GLIN汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点45.96和高点46.03进行交易。
关注VanEck India Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GLIN股票今天的价格是多少？
VanEck India Growth Leaders ETF股票今天的定价为45.99。它在45.96 - 46.03范围内交易，昨天的收盘价为45.76，交易量达到7。GLIN的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck India Growth Leaders ETF股票是否支付股息？
VanEck India Growth Leaders ETF目前的价值为45.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.37%和USD。实时查看图表以跟踪GLIN走势。
如何购买GLIN股票？
您可以以45.99的当前价格购买VanEck India Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在45.99或46.29附近，而7和-0.09%显示市场活动。立即关注GLIN的实时图表更新。
如何投资GLIN股票？
投资VanEck India Growth Leaders ETF需要考虑年度范围38.70 - 47.94和当前价格45.99。许多人在以45.99或46.29下订单之前，会比较1.70%和。实时查看GLIN价格图表，了解每日变化。
VanEck India Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck India Growth Leaders ETF的最高价格是47.94。在38.70 - 47.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck India Growth Leaders ETF的绩效。
VanEck India Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？
VanEck India Growth Leaders ETF（GLIN）的最低价格为38.70。将其与当前的45.99和38.70 - 47.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLIN股票是什么时候拆分的？
VanEck India Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.76和3.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.76
- 开盘价
- 46.03
- 卖价
- 45.99
- 买价
- 46.29
- 最低价
- 45.96
- 最高价
- 46.03
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 1.70%
- 6个月变化
- 0.61%
- 年变化
- 3.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%