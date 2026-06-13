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GLIN: VanEck India Growth Leaders ETF

45.99 USD 0.23 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLIN汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点45.96和高点46.03进行交易。

关注VanEck India Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLIN新闻

常见问题解答

GLIN股票今天的价格是多少？

VanEck India Growth Leaders ETF股票今天的定价为45.99。它在45.96 - 46.03范围内交易，昨天的收盘价为45.76，交易量达到7。GLIN的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck India Growth Leaders ETF股票是否支付股息？

VanEck India Growth Leaders ETF目前的价值为45.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.37%和USD。实时查看图表以跟踪GLIN走势。

如何购买GLIN股票？

您可以以45.99的当前价格购买VanEck India Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在45.99或46.29附近，而7和-0.09%显示市场活动。立即关注GLIN的实时图表更新。

如何投资GLIN股票？

投资VanEck India Growth Leaders ETF需要考虑年度范围38.70 - 47.94和当前价格45.99。许多人在以45.99或46.29下订单之前，会比较1.70%和。实时查看GLIN价格图表，了解每日变化。

VanEck India Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck India Growth Leaders ETF的最高价格是47.94。在38.70 - 47.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck India Growth Leaders ETF的绩效。

VanEck India Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？

VanEck India Growth Leaders ETF（GLIN）的最低价格为38.70。将其与当前的45.99和38.70 - 47.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLIN股票是什么时候拆分的？

VanEck India Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.76和3.37%中可见。

日范围
45.96 46.03
年范围
38.70 47.94
前一天收盘价
45.76
开盘价
46.03
卖价
45.99
买价
46.29
最低价
45.96
最高价
46.03
交易量
7
日变化
0.50%
月变化
1.70%
6个月变化
0.61%
年变化
3.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%