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GLDN

16.31 USD 0.15 (0.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLDN за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.03, а максимальная — 16.31.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLDN сегодня?

(GLDN) сегодня оценивается на уровне 16.31. Инструмент торгуется в пределах 16.03 - 16.31, вчерашнее закрытие составило 16.16, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 16.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.77% и USD. Отслеживайте движения GLDN на графике в реальном времени.

Как купить акции GLDN?

Вы можете купить акции (GLDN) по текущей цене 16.31. Ордера обычно размещаются около 16.31 или 16.61, тогда как 20 и 1.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLDN?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 13.39 - 22.64 и текущей цены 16.31. Многие сравнивают 17.09% и -27.35% перед размещением ордеров на 16.31 или 16.61. Изучайте ежедневные изменения цены GLDN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (GLDN) за последний год составила 22.64. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 22.64, сравнение с 16.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (GLDN) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 16.31 и 13.39 - 22.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLDN?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.16 и -19.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.03 16.31
Годовой диапазон
13.39 22.64
Предыдущее закрытие
16.16
Open
16.06
Bid
16.31
Ask
16.61
Low
16.03
High
16.31
Объем
20
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
17.09%
6-месячное изменение
-27.35%
Годовое изменение
-19.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%