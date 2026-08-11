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GLDN
Курс GLDN за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.03, а максимальная — 16.31.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLDN сегодня?
(GLDN) сегодня оценивается на уровне 16.31. Инструмент торгуется в пределах 16.03 - 16.31, вчерашнее закрытие составило 16.16, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 16.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.77% и USD. Отслеживайте движения GLDN на графике в реальном времени.
Как купить акции GLDN?
Вы можете купить акции (GLDN) по текущей цене 16.31. Ордера обычно размещаются около 16.31 или 16.61, тогда как 20 и 1.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLDN?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 13.39 - 22.64 и текущей цены 16.31. Многие сравнивают 17.09% и -27.35% перед размещением ордеров на 16.31 или 16.61. Изучайте ежедневные изменения цены GLDN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (GLDN) за последний год составила 22.64. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 22.64, сравнение с 16.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (GLDN) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 16.31 и 13.39 - 22.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLDN?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.16 и -19.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.16
- Open
- 16.06
- Bid
- 16.31
- Ask
- 16.61
- Low
- 16.03
- High
- 16.31
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 17.09%
- 6-месячное изменение
- -27.35%
- Годовое изменение
- -19.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%