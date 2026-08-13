GLDN股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为16.21。它在16.19 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为16.31，交易量达到12。GLDN的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为16.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.27%和USD。实时查看图表以跟踪GLDN走势。

如何购买GLDN股票？ 您可以以16.21的当前价格购买股票。订单通常设置在16.21或16.51附近，而12和-0.43%显示市场活动。立即关注GLDN的实时图表更新。

如何投资GLDN股票？ 投资需要考虑年度范围13.39 - 22.64和当前价格16.21。许多人在以16.21或16.51下订单之前，会比较16.37%和。实时查看GLDN价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是22.64。在13.39 - 22.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （GLDN）的最低价格为13.39。将其与当前的16.21和13.39 - 22.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。