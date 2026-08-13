报价部分
货币 / GLDN
回到股票

GLDN

16.21 USD 0.10 (0.61%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLDN汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点16.19和高点16.36进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLDN股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为16.21。它在16.19 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为16.31，交易量达到12。GLDN的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为16.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.27%和USD。实时查看图表以跟踪GLDN走势。

如何购买GLDN股票？

您可以以16.21的当前价格购买股票。订单通常设置在16.21或16.51附近，而12和-0.43%显示市场活动。立即关注GLDN的实时图表更新。

如何投资GLDN股票？

投资需要考虑年度范围13.39 - 22.64和当前价格16.21。许多人在以16.21或16.51下订单之前，会比较16.37%和。实时查看GLDN价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是22.64。在13.39 - 22.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（GLDN）的最低价格为13.39。将其与当前的16.21和13.39 - 22.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLDN股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.31和-20.27%中可见。

日范围
16.19 16.36
年范围
13.39 22.64
前一天收盘价
16.31
开盘价
16.28
卖价
16.21
买价
16.51
最低价
16.19
最高价
16.36
交易量
12
日变化
-0.61%
月变化
16.37%
6个月变化
-27.79%
年变化
-20.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%