GLDN
今日GLDN汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点16.19和高点16.36进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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- MN
常见问题解答
GLDN股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为16.21。它在16.19 - 16.36范围内交易，昨天的收盘价为16.31，交易量达到12。GLDN的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为16.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.27%和USD。实时查看图表以跟踪GLDN走势。
如何购买GLDN股票？
您可以以16.21的当前价格购买股票。订单通常设置在16.21或16.51附近，而12和-0.43%显示市场活动。立即关注GLDN的实时图表更新。
如何投资GLDN股票？
投资需要考虑年度范围13.39 - 22.64和当前价格16.21。许多人在以16.21或16.51下订单之前，会比较16.37%和。实时查看GLDN价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是22.64。在13.39 - 22.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（GLDN）的最低价格为13.39。将其与当前的16.21和13.39 - 22.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLDN股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.31和-20.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.31
- 开盘价
- 16.28
- 卖价
- 16.21
- 买价
- 16.51
- 最低价
- 16.19
- 最高价
- 16.36
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 16.37%
- 6个月变化
- -27.79%
- 年变化
- -20.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%