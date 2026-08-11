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GLDB: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

21.04 USD 0.15 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLDB за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.07.

Следите за динамикой Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLDB сегодня?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) сегодня оценивается на уровне 21.04. Инструмент торгуется в пределах 20.90 - 21.07, вчерашнее закрытие составило 20.89, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.34% и USD. Отслеживайте движения GLDB на графике в реальном времени.

Как купить акции GLDB?

Вы можете купить акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) по текущей цене 21.04. Ордера обычно размещаются около 21.04 или 21.34, тогда как 8 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLDB?

Инвестирование в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 30.73 и текущей цены 21.04. Многие сравнивают 9.13% и -17.26% перед размещением ордеров на 21.04 или 21.34. Изучайте ежедневные изменения цены GLDB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?

Самая высокая цена Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) за последний год составила 30.73. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 30.73, сравнение с 20.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?

Самая низкая цена Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 21.04 и 18.67 - 30.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLDB?

В прошлом Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.89 и -16.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.90 21.07
Годовой диапазон
18.67 30.73
Предыдущее закрытие
20.89
Open
20.90
Bid
21.04
Ask
21.34
Low
20.90
High
21.07
Объем
8
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
9.13%
6-месячное изменение
-17.26%
Годовое изменение
-16.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%