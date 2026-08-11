- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GLDB: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
Курс GLDB за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.90, а максимальная — 21.07.
Следите за динамикой Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLDB сегодня?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) сегодня оценивается на уровне 21.04. Инструмент торгуется в пределах 20.90 - 21.07, вчерашнее закрытие составило 20.89, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.34% и USD. Отслеживайте движения GLDB на графике в реальном времени.
Как купить акции GLDB?
Вы можете купить акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) по текущей цене 21.04. Ордера обычно размещаются около 21.04 или 21.34, тогда как 8 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLDB?
Инвестирование в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 30.73 и текущей цены 21.04. Многие сравнивают 9.13% и -17.26% перед размещением ордеров на 21.04 или 21.34. Изучайте ежедневные изменения цены GLDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?
Самая высокая цена Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) за последний год составила 30.73. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 30.73, сравнение с 20.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF?
Самая низкая цена Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 21.04 и 18.67 - 30.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLDB?
В прошлом Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.89 и -16.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.89
- Open
- 20.90
- Bid
- 21.04
- Ask
- 21.34
- Low
- 20.90
- High
- 21.07
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 9.13%
- 6-месячное изменение
- -17.26%
- Годовое изменение
- -16.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%