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GLDB: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

20.80 USD 0.24 (1.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLDB汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点20.80和高点20.95进行交易。

关注Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLDB股票今天的价格是多少？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票今天的定价为20.80。它在20.80 - 20.95范围内交易，昨天的收盘价为21.04，交易量达到6。GLDB的实时价格图表显示了这些更新。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票是否支付股息？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF目前的价值为20.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.30%和USD。实时查看图表以跟踪GLDB走势。

如何购买GLDB股票？

您可以以20.80的当前价格购买Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票。订单通常设置在20.80或21.10附近，而6和-0.72%显示市场活动。立即关注GLDB的实时图表更新。

如何投资GLDB股票？

投资Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF需要考虑年度范围18.67 - 30.73和当前价格20.80。许多人在以20.80或21.10下订单之前，会比较7.88%和。实时查看GLDB价格图表，了解每日变化。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF的最高价格是30.73。在18.67 - 30.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF的绩效。

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票的最低价格是多少？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF（GLDB）的最低价格为18.67。将其与当前的20.80和18.67 - 30.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLDB股票是什么时候拆分的？

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.04和-17.30%中可见。

日范围
20.80 20.95
年范围
18.67 30.73
前一天收盘价
21.04
开盘价
20.95
卖价
20.80
买价
21.10
最低价
20.80
最高价
20.95
交易量
6
日变化
-1.14%
月变化
7.88%
6个月变化
-18.21%
年变化
-17.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%