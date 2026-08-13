GLDB: Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
今日GLDB汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点20.80和高点20.95进行交易。
关注Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GLDB股票今天的价格是多少？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票今天的定价为20.80。它在20.80 - 20.95范围内交易，昨天的收盘价为21.04，交易量达到6。GLDB的实时价格图表显示了这些更新。
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票是否支付股息？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF目前的价值为20.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.30%和USD。实时查看图表以跟踪GLDB走势。
如何购买GLDB股票？
您可以以20.80的当前价格购买Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票。订单通常设置在20.80或21.10附近，而6和-0.72%显示市场活动。立即关注GLDB的实时图表更新。
如何投资GLDB股票？
投资Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF需要考虑年度范围18.67 - 30.73和当前价格20.80。许多人在以20.80或21.10下订单之前，会比较7.88%和。实时查看GLDB价格图表，了解每日变化。
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF的最高价格是30.73。在18.67 - 30.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF的绩效。
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF股票的最低价格是多少？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF（GLDB）的最低价格为18.67。将其与当前的20.80和18.67 - 30.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLDB股票是什么时候拆分的？
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.04和-17.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.04
- 开盘价
- 20.95
- 卖价
- 20.80
- 买价
- 21.10
- 最低价
- 20.80
- 最高价
- 20.95
- 交易量
- 6
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- 7.88%
- 6个月变化
- -18.21%
- 年变化
- -17.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%