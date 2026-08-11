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GKAT: Scharf Global Opportunity ETF
Курс GKAT за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.42, а максимальная — 45.42.
Следите за динамикой Scharf Global Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GKAT сегодня?
Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) сегодня оценивается на уровне 45.42. Инструмент торгуется в пределах 45.42 - 45.42, вчерашнее закрытие составило 44.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GKAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scharf Global Opportunity ETF?
Scharf Global Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 45.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.70% и USD. Отслеживайте движения GKAT на графике в реальном времени.
Как купить акции GKAT?
Вы можете купить акции Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) по текущей цене 45.42. Ордера обычно размещаются около 45.42 или 45.72, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GKAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GKAT?
Инвестирование в Scharf Global Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 38.42 - 45.42 и текущей цены 45.42. Многие сравнивают 1.88% и 3.06% перед размещением ордеров на 45.42 или 45.72. Изучайте ежедневные изменения цены GKAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Scharf Global Opportunity ETF?
Самая высокая цена Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) за последний год составила 45.42. Акции заметно колебались в пределах 38.42 - 45.42, сравнение с 44.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scharf Global Opportunity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Scharf Global Opportunity ETF?
Самая низкая цена Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) за год составила 38.42. Сравнение с текущими 45.42 и 38.42 - 45.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GKAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GKAT?
В прошлом Scharf Global Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.83 и 17.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.83
- Open
- 45.42
- Bid
- 45.42
- Ask
- 45.72
- Low
- 45.42
- High
- 45.42
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 3.06%
- Годовое изменение
- 17.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%