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GKAT: Scharf Global Opportunity ETF

45.42 USD 0.59 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GKAT за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.42, а максимальная — 45.42.

Следите за динамикой Scharf Global Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GKAT сегодня?

Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) сегодня оценивается на уровне 45.42. Инструмент торгуется в пределах 45.42 - 45.42, вчерашнее закрытие составило 44.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GKAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scharf Global Opportunity ETF?

Scharf Global Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 45.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.70% и USD. Отслеживайте движения GKAT на графике в реальном времени.

Как купить акции GKAT?

Вы можете купить акции Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) по текущей цене 45.42. Ордера обычно размещаются около 45.42 или 45.72, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GKAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GKAT?

Инвестирование в Scharf Global Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 38.42 - 45.42 и текущей цены 45.42. Многие сравнивают 1.88% и 3.06% перед размещением ордеров на 45.42 или 45.72. Изучайте ежедневные изменения цены GKAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Scharf Global Opportunity ETF?

Самая высокая цена Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) за последний год составила 45.42. Акции заметно колебались в пределах 38.42 - 45.42, сравнение с 44.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scharf Global Opportunity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Scharf Global Opportunity ETF?

Самая низкая цена Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) за год составила 38.42. Сравнение с текущими 45.42 и 38.42 - 45.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GKAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GKAT?

В прошлом Scharf Global Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.83 и 17.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.42 45.42
Годовой диапазон
38.42 45.42
Предыдущее закрытие
44.83
Open
45.42
Bid
45.42
Ask
45.72
Low
45.42
High
45.42
Объем
3
Дневное изменение
1.32%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
3.06%
Годовое изменение
17.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%