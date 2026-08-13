GKAT: Scharf Global Opportunity ETF
今日GKAT汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点45.54和高点45.84进行交易。
关注Scharf Global Opportunity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GKAT股票今天的价格是多少？
Scharf Global Opportunity ETF股票今天的定价为45.84。它在45.54 - 45.84范围内交易，昨天的收盘价为45.42，交易量达到7。GKAT的实时价格图表显示了这些更新。
Scharf Global Opportunity ETF股票是否支付股息？
Scharf Global Opportunity ETF目前的价值为45.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.79%和USD。实时查看图表以跟踪GKAT走势。
如何购买GKAT股票？
您可以以45.84的当前价格购买Scharf Global Opportunity ETF股票。订单通常设置在45.84或46.14附近，而7和0.66%显示市场活动。立即关注GKAT的实时图表更新。
如何投资GKAT股票？
投资Scharf Global Opportunity ETF需要考虑年度范围38.42 - 45.84和当前价格45.84。许多人在以45.84或46.14下订单之前，会比较2.83%和。实时查看GKAT价格图表，了解每日变化。
Scharf Global Opportunity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Scharf Global Opportunity ETF的最高价格是45.84。在38.42 - 45.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Scharf Global Opportunity ETF的绩效。
Scharf Global Opportunity ETF股票的最低价格是多少？
Scharf Global Opportunity ETF（GKAT）的最低价格为38.42。将其与当前的45.84和38.42 - 45.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GKAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GKAT股票是什么时候拆分的？
Scharf Global Opportunity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.42和18.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.42
- 开盘价
- 45.54
- 卖价
- 45.84
- 买价
- 46.14
- 最低价
- 45.54
- 最高价
- 45.84
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- 2.83%
- 6个月变化
- 4.02%
- 年变化
- 18.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%