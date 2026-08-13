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GKAT: Scharf Global Opportunity ETF

45.84 USD 0.42 (0.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GKAT汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点45.54和高点45.84进行交易。

关注Scharf Global Opportunity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GKAT股票今天的价格是多少？

Scharf Global Opportunity ETF股票今天的定价为45.84。它在45.54 - 45.84范围内交易，昨天的收盘价为45.42，交易量达到7。GKAT的实时价格图表显示了这些更新。

Scharf Global Opportunity ETF股票是否支付股息？

Scharf Global Opportunity ETF目前的价值为45.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.79%和USD。实时查看图表以跟踪GKAT走势。

如何购买GKAT股票？

您可以以45.84的当前价格购买Scharf Global Opportunity ETF股票。订单通常设置在45.84或46.14附近，而7和0.66%显示市场活动。立即关注GKAT的实时图表更新。

如何投资GKAT股票？

投资Scharf Global Opportunity ETF需要考虑年度范围38.42 - 45.84和当前价格45.84。许多人在以45.84或46.14下订单之前，会比较2.83%和。实时查看GKAT价格图表，了解每日变化。

Scharf Global Opportunity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Scharf Global Opportunity ETF的最高价格是45.84。在38.42 - 45.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Scharf Global Opportunity ETF的绩效。

Scharf Global Opportunity ETF股票的最低价格是多少？

Scharf Global Opportunity ETF（GKAT）的最低价格为38.42。将其与当前的45.84和38.42 - 45.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GKAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GKAT股票是什么时候拆分的？

Scharf Global Opportunity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.42和18.79%中可见。

日范围
45.54 45.84
年范围
38.42 45.84
前一天收盘价
45.42
开盘价
45.54
卖价
45.84
买价
46.14
最低价
45.54
最高价
45.84
交易量
7
日变化
0.92%
月变化
2.83%
6个月变化
4.02%
年变化
18.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%