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GK: AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
Курс GK за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.50, а максимальная — 29.51.
Следите за динамикой AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GK сегодня?
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) сегодня оценивается на уровне 29.51. Инструмент торгуется в пределах 29.50 - 29.51, вчерашнее закрытие составило 29.49, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF в настоящее время оценивается в 29.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.90% и USD. Отслеживайте движения GK на графике в реальном времени.
Как купить акции GK?
Вы можете купить акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) по текущей цене 29.51. Ордера обычно размещаются около 29.51 или 29.81, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GK?
Инвестирование в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF предполагает учет годового диапазона 23.04 - 30.09 и текущей цены 29.51. Многие сравнивают 0.20% и 15.77% перед размещением ордеров на 29.51 или 29.81. Изучайте ежедневные изменения цены GK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) за последний год составила 30.09. Акции заметно колебались в пределах 23.04 - 30.09, сравнение с 29.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) за год составила 23.04. Сравнение с текущими 29.51 и 23.04 - 30.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GK?
В прошлом AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.49 и 18.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.49
- Open
- 29.51
- Bid
- 29.51
- Ask
- 29.81
- Low
- 29.50
- High
- 29.51
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 15.77%
- Годовое изменение
- 18.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%