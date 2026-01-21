КотировкиРазделы
Валюты / GK
Назад в Рынок акций США

GK: AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

29.51 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GK за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.50, а максимальная — 29.51.

Следите за динамикой AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GK сегодня?

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) сегодня оценивается на уровне 29.51. Инструмент торгуется в пределах 29.50 - 29.51, вчерашнее закрытие составило 29.49, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF в настоящее время оценивается в 29.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.90% и USD. Отслеживайте движения GK на графике в реальном времени.

Как купить акции GK?

Вы можете купить акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) по текущей цене 29.51. Ордера обычно размещаются около 29.51 или 29.81, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GK?

Инвестирование в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF предполагает учет годового диапазона 23.04 - 30.09 и текущей цены 29.51. Многие сравнивают 0.20% и 15.77% перед размещением ордеров на 29.51 или 29.81. Изучайте ежедневные изменения цены GK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) за последний год составила 30.09. Акции заметно колебались в пределах 23.04 - 30.09, сравнение с 29.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) за год составила 23.04. Сравнение с текущими 29.51 и 23.04 - 30.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GK?

В прошлом AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.49 и 18.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.50 29.51
Годовой диапазон
23.04 30.09
Предыдущее закрытие
29.49
Open
29.51
Bid
29.51
Ask
29.81
Low
29.50
High
29.51
Объем
9
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
15.77%
Годовое изменение
18.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%