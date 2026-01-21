GK: AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
今日GK汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.50和高点29.51进行交易。
关注AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GK新闻
常见问题解答
GK股票今天的价格是多少？
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF股票今天的定价为29.51。它在29.50 - 29.51范围内交易，昨天的收盘价为29.49，交易量达到9。GK的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.90%和USD。实时查看图表以跟踪GK走势。
如何购买GK股票？
您可以以29.51的当前价格购买AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注GK的实时图表更新。
如何投资GK股票？
投资AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF需要考虑年度范围23.04 - 30.09和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较0.20%和。实时查看GK价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF的最高价格是30.09。在23.04 - 30.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF的绩效。
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF（GK）的最低价格为23.04。将其与当前的29.51和23.04 - 30.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GK股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.49和18.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.49
- 开盘价
- 29.51
- 卖价
- 29.51
- 买价
- 29.81
- 最低价
- 29.50
- 最高价
- 29.51
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 15.77%
- 年变化
- 18.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%