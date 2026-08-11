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GJUN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

41.92 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GJUN за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 42.01.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GJUN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) сегодня оценивается на уровне 41.92. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 42.01, вчерашнее закрытие составило 41.95, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 41.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.71% и USD. Отслеживайте движения GJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции GJUN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) по текущей цене 41.92. Ордера обычно размещаются около 41.92 или 42.22, тогда как 15 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GJUN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 38.18 - 42.01 и текущей цены 41.92. Многие сравнивают 1.21% и 5.27% перед размещением ордеров на 41.92 или 42.22. Изучайте ежедневные изменения цены GJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) за последний год составила 42.01. Акции заметно колебались в пределах 38.18 - 42.01, сравнение с 41.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) за год составила 38.18. Сравнение с текущими 41.92 и 38.18 - 42.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GJUN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.95 и 9.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.90 42.01
Годовой диапазон
38.18 42.01
Предыдущее закрытие
41.95
Open
42.00
Bid
41.92
Ask
42.22
Low
41.90
High
42.01
Объем
15
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
5.27%
Годовое изменение
9.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%