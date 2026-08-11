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GJUN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
Курс GJUN за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.90, а максимальная — 42.01.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GJUN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) сегодня оценивается на уровне 41.92. Инструмент торгуется в пределах 41.90 - 42.01, вчерашнее закрытие составило 41.95, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 41.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.71% и USD. Отслеживайте движения GJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции GJUN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) по текущей цене 41.92. Ордера обычно размещаются около 41.92 или 42.22, тогда как 15 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GJUN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 38.18 - 42.01 и текущей цены 41.92. Многие сравнивают 1.21% и 5.27% перед размещением ордеров на 41.92 или 42.22. Изучайте ежедневные изменения цены GJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) за последний год составила 42.01. Акции заметно колебались в пределах 38.18 - 42.01, сравнение с 41.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) за год составила 38.18. Сравнение с текущими 41.92 и 38.18 - 42.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GJUN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.95 и 9.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.95
- Open
- 42.00
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Low
- 41.90
- High
- 42.01
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 5.27%
- Годовое изменение
- 9.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%