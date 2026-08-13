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GJUN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

41.92 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GJUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点41.86和高点41.96进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票今天的定价为41.92。它在41.86 - 41.96范围内交易，昨天的收盘价为41.92，交易量达到16。GJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June目前的价值为41.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪GJUN走势。

如何购买GJUN股票？

您可以以41.92的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票。订单通常设置在41.92或42.22附近，而16和-0.10%显示市场活动。立即关注GJUN的实时图表更新。

如何投资GJUN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June需要考虑年度范围38.18 - 42.01和当前价格41.92。许多人在以41.92或42.22下订单之前，会比较1.21%和。实时查看GJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June的最高价格是42.01。在38.18 - 42.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June（GJUN）的最低价格为38.18。将其与当前的41.92和38.18 - 42.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.92和9.71%中可见。

日范围
41.86 41.96
年范围
38.18 42.01
前一天收盘价
41.92
开盘价
41.96
卖价
41.92
买价
42.22
最低价
41.86
最高价
41.96
交易量
16
日变化
0.00%
月变化
1.21%
6个月变化
5.27%
年变化
9.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%