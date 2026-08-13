GJUN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
今日GJUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点41.86和高点41.96进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票今天的定价为41.92。它在41.86 - 41.96范围内交易，昨天的收盘价为41.92，交易量达到16。GJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June目前的价值为41.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪GJUN走势。
如何购买GJUN股票？
您可以以41.92的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票。订单通常设置在41.92或42.22附近，而16和-0.10%显示市场活动。立即关注GJUN的实时图表更新。
如何投资GJUN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June需要考虑年度范围38.18 - 42.01和当前价格41.92。许多人在以41.92或42.22下订单之前，会比较1.21%和。实时查看GJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June的最高价格是42.01。在38.18 - 42.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June（GJUN）的最低价格为38.18。将其与当前的41.92和38.18 - 42.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.92和9.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.92
- 开盘价
- 41.96
- 卖价
- 41.92
- 买价
- 42.22
- 最低价
- 41.86
- 最高价
- 41.96
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.21%
- 6个月变化
- 5.27%
- 年变化
- 9.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%