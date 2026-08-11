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GJUL: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
Курс GJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 44.59.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GJUL сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) сегодня оценивается на уровне 44.54. Инструмент торгуется в пределах 44.50 - 44.59, вчерашнее закрытие составило 44.54, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 44.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.94% и USD. Отслеживайте движения GJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции GJUL?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) по текущей цене 44.54. Ордера обычно размещаются около 44.54 или 44.84, тогда как 78 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GJUL?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 39.61 - 44.59 и текущей цены 44.54. Многие сравнивают 1.37% и 7.20% перед размещением ордеров на 44.54 или 44.84. Изучайте ежедневные изменения цены GJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) за последний год составила 44.59. Акции заметно колебались в пределах 39.61 - 44.59, сравнение с 44.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) за год составила 39.61. Сравнение с текущими 44.54 и 39.61 - 44.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GJUL?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.54 и 11.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.54
- Open
- 44.55
- Bid
- 44.54
- Ask
- 44.84
- Low
- 44.50
- High
- 44.59
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 7.20%
- Годовое изменение
- 11.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%