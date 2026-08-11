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GJUL: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

44.54 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 44.59.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GJUL сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) сегодня оценивается на уровне 44.54. Инструмент торгуется в пределах 44.50 - 44.59, вчерашнее закрытие составило 44.54, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 44.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.94% и USD. Отслеживайте движения GJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции GJUL?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) по текущей цене 44.54. Ордера обычно размещаются около 44.54 или 44.84, тогда как 78 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GJUL?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 39.61 - 44.59 и текущей цены 44.54. Многие сравнивают 1.37% и 7.20% перед размещением ордеров на 44.54 или 44.84. Изучайте ежедневные изменения цены GJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) за последний год составила 44.59. Акции заметно колебались в пределах 39.61 - 44.59, сравнение с 44.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) за год составила 39.61. Сравнение с текущими 44.54 и 39.61 - 44.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GJUL?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.54 и 11.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.50 44.59
Годовой диапазон
39.61 44.59
Предыдущее закрытие
44.54
Open
44.55
Bid
44.54
Ask
44.84
Low
44.50
High
44.59
Объем
78
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
7.20%
Годовое изменение
11.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%