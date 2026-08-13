GJUL: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
今日GJUL汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点44.44和高点44.54进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GJUL股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票今天的定价为44.48。它在44.44 - 44.54范围内交易，昨天的收盘价为44.54，交易量达到33。GJUL的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July目前的价值为44.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.79%和USD。实时查看图表以跟踪GJUL走势。
如何购买GJUL股票？
您可以以44.48的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票。订单通常设置在44.48或44.78附近，而33和-0.09%显示市场活动。立即关注GJUL的实时图表更新。
如何投资GJUL股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July需要考虑年度范围39.61 - 44.59和当前价格44.48。许多人在以44.48或44.78下订单之前，会比较1.23%和。实时查看GJUL价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July的最高价格是44.59。在39.61 - 44.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July（GJUL）的最低价格为39.61。将其与当前的44.48和39.61 - 44.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GJUL股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.54和11.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.54
- 开盘价
- 44.52
- 卖价
- 44.48
- 买价
- 44.78
- 最低价
- 44.44
- 最高价
- 44.54
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- 7.05%
- 年变化
- 11.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%