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GJUL: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

44.48 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GJUL汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点44.44和高点44.54进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GJUL股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票今天的定价为44.48。它在44.44 - 44.54范围内交易，昨天的收盘价为44.54，交易量达到33。GJUL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July目前的价值为44.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.79%和USD。实时查看图表以跟踪GJUL走势。

如何购买GJUL股票？

您可以以44.48的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票。订单通常设置在44.48或44.78附近，而33和-0.09%显示市场活动。立即关注GJUL的实时图表更新。

如何投资GJUL股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July需要考虑年度范围39.61 - 44.59和当前价格44.48。许多人在以44.48或44.78下订单之前，会比较1.23%和。实时查看GJUL价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July的最高价格是44.59。在39.61 - 44.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July（GJUL）的最低价格为39.61。将其与当前的44.48和39.61 - 44.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GJUL股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.54和11.79%中可见。

日范围
44.44 44.54
年范围
39.61 44.59
前一天收盘价
44.54
开盘价
44.52
卖价
44.48
买价
44.78
最低价
44.44
最高价
44.54
交易量
33
日变化
-0.13%
月变化
1.23%
6个月变化
7.05%
年变化
11.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%