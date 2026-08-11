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GJAN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

45.82 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GJAN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.79, а максимальная — 45.92.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GJAN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) сегодня оценивается на уровне 45.82. Инструмент торгуется в пределах 45.79 - 45.92, вчерашнее закрытие составило 45.78, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 45.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.19% и USD. Отслеживайте движения GJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции GJAN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) по текущей цене 45.82. Ордера обычно размещаются около 45.82 или 46.12, тогда как 8 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GJAN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 40.72 - 45.92 и текущей цены 45.82. Многие сравнивают 0.86% и 7.21% перед размещением ордеров на 45.82 или 46.12. Изучайте ежедневные изменения цены GJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) за последний год составила 45.92. Акции заметно колебались в пределах 40.72 - 45.92, сравнение с 45.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) за год составила 40.72. Сравнение с текущими 45.82 и 40.72 - 45.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GJAN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.78 и 12.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.79 45.92
Годовой диапазон
40.72 45.92
Предыдущее закрытие
45.78
Open
45.92
Bid
45.82
Ask
46.12
Low
45.79
High
45.92
Объем
8
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
7.21%
Годовое изменение
12.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%