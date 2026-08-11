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GJAN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January
Курс GJAN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.79, а максимальная — 45.92.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GJAN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) сегодня оценивается на уровне 45.82. Инструмент торгуется в пределах 45.79 - 45.92, вчерашнее закрытие составило 45.78, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 45.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.19% и USD. Отслеживайте движения GJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции GJAN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) по текущей цене 45.82. Ордера обычно размещаются около 45.82 или 46.12, тогда как 8 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GJAN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 40.72 - 45.92 и текущей цены 45.82. Многие сравнивают 0.86% и 7.21% перед размещением ордеров на 45.82 или 46.12. Изучайте ежедневные изменения цены GJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) за последний год составила 45.92. Акции заметно колебались в пределах 40.72 - 45.92, сравнение с 45.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) за год составила 40.72. Сравнение с текущими 45.82 и 40.72 - 45.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GJAN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.78 и 12.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.78
- Open
- 45.92
- Bid
- 45.82
- Ask
- 46.12
- Low
- 45.79
- High
- 45.92
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 7.21%
- Годовое изменение
- 12.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%