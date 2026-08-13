GJAN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January
今日GJAN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点45.74和高点45.83进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GJAN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票今天的定价为45.75。它在45.74 - 45.83范围内交易，昨天的收盘价为45.82，交易量达到48。GJAN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January目前的价值为45.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.02%和USD。实时查看图表以跟踪GJAN走势。
如何购买GJAN股票？
您可以以45.75的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票。订单通常设置在45.75或46.05附近，而48和-0.17%显示市场活动。立即关注GJAN的实时图表更新。
如何投资GJAN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January需要考虑年度范围40.72 - 45.92和当前价格45.75。许多人在以45.75或46.05下订单之前，会比较0.70%和。实时查看GJAN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January的最高价格是45.92。在40.72 - 45.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January（GJAN）的最低价格为40.72。将其与当前的45.75和40.72 - 45.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GJAN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.82和12.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.82
- 开盘价
- 45.83
- 卖价
- 45.75
- 买价
- 46.05
- 最低价
- 45.74
- 最高价
- 45.83
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 7.04%
- 年变化
- 12.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%