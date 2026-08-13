报价部分
货币 / GJAN
回到股票

GJAN: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

45.75 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GJAN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点45.74和高点45.83进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GJAN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票今天的定价为45.75。它在45.74 - 45.83范围内交易，昨天的收盘价为45.82，交易量达到48。GJAN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January目前的价值为45.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.02%和USD。实时查看图表以跟踪GJAN走势。

如何购买GJAN股票？

您可以以45.75的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票。订单通常设置在45.75或46.05附近，而48和-0.17%显示市场活动。立即关注GJAN的实时图表更新。

如何投资GJAN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January需要考虑年度范围40.72 - 45.92和当前价格45.75。许多人在以45.75或46.05下订单之前，会比较0.70%和。实时查看GJAN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January的最高价格是45.92。在40.72 - 45.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January（GJAN）的最低价格为40.72。将其与当前的45.75和40.72 - 45.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GJAN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.82和12.02%中可见。

日范围
45.74 45.83
年范围
40.72 45.92
前一天收盘价
45.82
开盘价
45.83
卖价
45.75
买价
46.05
最低价
45.74
最高价
45.83
交易量
48
日变化
-0.15%
月变化
0.70%
6个月变化
7.04%
年变化
12.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%