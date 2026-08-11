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GIX: Gigcapital9 Corp.
Курс GIX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.97, а максимальная — 9.97.
Следите за динамикой Gigcapital9 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIX сегодня?
Gigcapital9 Corp. (GIX) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.97 - 9.97, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital9 Corp.?
Gigcapital9 Corp. в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения GIX на графике в реальном времени.
Как купить акции GIX?
Вы можете купить акции Gigcapital9 Corp. (GIX) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIX?
Инвестирование в Gigcapital9 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.80 - 9.97 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают 0.20% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены GIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital9 Corp.?
Самая высокая цена Gigcapital9 Corp. (GIX) за последний год составила 9.97. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 9.97, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital9 Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital9 Corp.?
Самая низкая цена Gigcapital9 Corp. (GIX) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.97 и 9.80 - 9.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIX?
В прошлом Gigcapital9 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.97
- High
- 9.97
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- 1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%