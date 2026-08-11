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GIX: Gigcapital9 Corp.

9.97 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.97, а максимальная — 9.97.

Следите за динамикой Gigcapital9 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIX сегодня?

Gigcapital9 Corp. (GIX) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.97 - 9.97, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital9 Corp.?

Gigcapital9 Corp. в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения GIX на графике в реальном времени.

Как купить акции GIX?

Вы можете купить акции Gigcapital9 Corp. (GIX) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIX?

Инвестирование в Gigcapital9 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.80 - 9.97 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают 0.20% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены GIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital9 Corp.?

Самая высокая цена Gigcapital9 Corp. (GIX) за последний год составила 9.97. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 9.97, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital9 Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital9 Corp.?

Самая низкая цена Gigcapital9 Corp. (GIX) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.97 и 9.80 - 9.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIX?

В прошлом Gigcapital9 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.97 9.97
Годовой диапазон
9.80 9.97
Предыдущее закрытие
9.97
Open
9.97
Bid
9.97
Ask
10.27
Low
9.97
High
9.97
Объем
6
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%