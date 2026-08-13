GIX: Gigcapital9 Corp.
今日GIX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.96和高点9.97进行交易。
关注Gigcapital9 Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GIX股票今天的价格是多少？
Gigcapital9 Corp.股票今天的定价为9.97。它在9.96 - 9.97范围内交易，昨天的收盘价为9.97，交易量达到3。GIX的实时价格图表显示了这些更新。
Gigcapital9 Corp.股票是否支付股息？
Gigcapital9 Corp.目前的价值为9.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.22%和USD。实时查看图表以跟踪GIX走势。
如何购买GIX股票？
您可以以9.97的当前价格购买Gigcapital9 Corp.股票。订单通常设置在9.97或10.27附近，而3和0.10%显示市场活动。立即关注GIX的实时图表更新。
如何投资GIX股票？
投资Gigcapital9 Corp.需要考虑年度范围9.80 - 9.97和当前价格9.97。许多人在以9.97或10.27下订单之前，会比较0.20%和。实时查看GIX价格图表，了解每日变化。
Gigcapital9 Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gigcapital9 Corp.的最高价格是9.97。在9.80 - 9.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gigcapital9 Corp.的绩效。
Gigcapital9 Corp.股票的最低价格是多少？
Gigcapital9 Corp.（GIX）的最低价格为9.80。将其与当前的9.97和9.80 - 9.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIX股票是什么时候拆分的？
Gigcapital9 Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.97和1.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.97
- 开盘价
- 9.96
- 卖价
- 9.97
- 买价
- 10.27
- 最低价
- 9.96
- 最高价
- 9.97
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 1.22%
- 年变化
- 1.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%