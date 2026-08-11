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GINX: SGI Enhanced Global Income ETF
Курс GINX за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.69, а максимальная — 36.77.
Следите за динамикой SGI Enhanced Global Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GINX сегодня?
SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) сегодня оценивается на уровне 36.74. Инструмент торгуется в пределах 36.69 - 36.77, вчерашнее закрытие составило 36.64, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GINX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Global Income ETF?
SGI Enhanced Global Income ETF в настоящее время оценивается в 36.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.00% и USD. Отслеживайте движения GINX на графике в реальном времени.
Как купить акции GINX?
Вы можете купить акции SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) по текущей цене 36.74. Ордера обычно размещаются около 36.74 или 37.04, тогда как 25 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GINX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GINX?
Инвестирование в SGI Enhanced Global Income ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 36.77 и текущей цены 36.74. Многие сравнивают 2.00% и 7.21% перед размещением ордеров на 36.74 или 37.04. Изучайте ежедневные изменения цены GINX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Global Income ETF?
Самая высокая цена SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) за последний год составила 36.77. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 36.77, сравнение с 36.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Global Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Global Income ETF?
Самая низкая цена SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 36.74 и 28.39 - 36.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GINX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GINX?
В прошлом SGI Enhanced Global Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.64 и 27.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.64
- Open
- 36.73
- Bid
- 36.74
- Ask
- 37.04
- Low
- 36.69
- High
- 36.77
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 7.21%
- Годовое изменение
- 27.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%