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GINX: SGI Enhanced Global Income ETF

36.74 USD 0.10 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GINX за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.69, а максимальная — 36.77.

Следите за динамикой SGI Enhanced Global Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GINX сегодня?

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) сегодня оценивается на уровне 36.74. Инструмент торгуется в пределах 36.69 - 36.77, вчерашнее закрытие составило 36.64, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GINX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Global Income ETF?

SGI Enhanced Global Income ETF в настоящее время оценивается в 36.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.00% и USD. Отслеживайте движения GINX на графике в реальном времени.

Как купить акции GINX?

Вы можете купить акции SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) по текущей цене 36.74. Ордера обычно размещаются около 36.74 или 37.04, тогда как 25 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GINX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GINX?

Инвестирование в SGI Enhanced Global Income ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 36.77 и текущей цены 36.74. Многие сравнивают 2.00% и 7.21% перед размещением ордеров на 36.74 или 37.04. Изучайте ежедневные изменения цены GINX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Global Income ETF?

Самая высокая цена SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) за последний год составила 36.77. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 36.77, сравнение с 36.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Global Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Global Income ETF?

Самая низкая цена SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 36.74 и 28.39 - 36.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GINX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GINX?

В прошлом SGI Enhanced Global Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.64 и 27.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.69 36.77
Годовой диапазон
28.39 36.77
Предыдущее закрытие
36.64
Open
36.73
Bid
36.74
Ask
37.04
Low
36.69
High
36.77
Объем
25
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
7.21%
Годовое изменение
27.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%