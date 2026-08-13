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GINX: SGI Enhanced Global Income ETF

36.76 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GINX汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点36.67和高点36.80进行交易。

关注SGI Enhanced Global Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GINX股票今天的价格是多少？

SGI Enhanced Global Income ETF股票今天的定价为36.76。它在36.67 - 36.80范围内交易，昨天的收盘价为36.74，交易量达到70。GINX的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Enhanced Global Income ETF股票是否支付股息？

SGI Enhanced Global Income ETF目前的价值为36.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.07%和USD。实时查看图表以跟踪GINX走势。

如何购买GINX股票？

您可以以36.76的当前价格购买SGI Enhanced Global Income ETF股票。订单通常设置在36.76或37.06附近，而70和0.00%显示市场活动。立即关注GINX的实时图表更新。

如何投资GINX股票？

投资SGI Enhanced Global Income ETF需要考虑年度范围28.39 - 36.80和当前价格36.76。许多人在以36.76或37.06下订单之前，会比较2.05%和。实时查看GINX价格图表，了解每日变化。

SGI Enhanced Global Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SGI Enhanced Global Income ETF的最高价格是36.80。在28.39 - 36.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Global Income ETF的绩效。

SGI Enhanced Global Income ETF股票的最低价格是多少？

SGI Enhanced Global Income ETF（GINX）的最低价格为28.39。将其与当前的36.76和28.39 - 36.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GINX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GINX股票是什么时候拆分的？

SGI Enhanced Global Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.74和27.07%中可见。

日范围
36.67 36.80
年范围
28.39 36.80
前一天收盘价
36.74
开盘价
36.76
卖价
36.76
买价
37.06
最低价
36.67
最高价
36.80
交易量
70
日变化
0.05%
月变化
2.05%
6个月变化
7.27%
年变化
27.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%