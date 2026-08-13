GINX: SGI Enhanced Global Income ETF
今日GINX汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点36.67和高点36.80进行交易。
关注SGI Enhanced Global Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
GINX股票今天的价格是多少？
SGI Enhanced Global Income ETF股票今天的定价为36.76。它在36.67 - 36.80范围内交易，昨天的收盘价为36.74，交易量达到70。GINX的实时价格图表显示了这些更新。
SGI Enhanced Global Income ETF股票是否支付股息？
SGI Enhanced Global Income ETF目前的价值为36.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.07%和USD。实时查看图表以跟踪GINX走势。
如何购买GINX股票？
您可以以36.76的当前价格购买SGI Enhanced Global Income ETF股票。订单通常设置在36.76或37.06附近，而70和0.00%显示市场活动。立即关注GINX的实时图表更新。
如何投资GINX股票？
投资SGI Enhanced Global Income ETF需要考虑年度范围28.39 - 36.80和当前价格36.76。许多人在以36.76或37.06下订单之前，会比较2.05%和。实时查看GINX价格图表，了解每日变化。
SGI Enhanced Global Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SGI Enhanced Global Income ETF的最高价格是36.80。在28.39 - 36.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Global Income ETF的绩效。
SGI Enhanced Global Income ETF股票的最低价格是多少？
SGI Enhanced Global Income ETF（GINX）的最低价格为28.39。将其与当前的36.76和28.39 - 36.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GINX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GINX股票是什么时候拆分的？
SGI Enhanced Global Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.74和27.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.74
- 开盘价
- 36.76
- 卖价
- 36.76
- 买价
- 37.06
- 最低价
- 36.67
- 最高价
- 36.80
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 7.27%
- 年变化
- 27.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%