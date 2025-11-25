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GII: SPDR S&P Global Infrastructure ETF

74.97 USD 0.17 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GII за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.72, а максимальная — 74.98.

Следите за динамикой SPDR S&P Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GII сегодня?

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) сегодня оценивается на уровне 74.97. Инструмент торгуется в пределах 74.72 - 74.98, вчерашнее закрытие составило 75.14, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Infrastructure ETF?

SPDR S&P Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 74.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения GII на графике в реальном времени.

Как купить акции GII?

Вы можете купить акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) по текущей цене 74.97. Ордера обычно размещаются около 74.97 или 75.27, тогда как 25 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GII?

Инвестирование в SPDR S&P Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 73.64 - 78.95 и текущей цены 74.97. Многие сравнивают -1.43% и -3.89% перед размещением ордеров на 74.97 или 75.27. Изучайте ежедневные изменения цены GII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) за последний год составила 78.95. Акции заметно колебались в пределах 73.64 - 78.95, сравнение с 75.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) за год составила 73.64. Сравнение с текущими 74.97 и 73.64 - 78.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GII?

В прошлом SPDR S&P Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.14 и -2.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.72 74.98
Годовой диапазон
73.64 78.95
Предыдущее закрытие
75.14
Open
74.82
Bid
74.97
Ask
75.27
Low
74.72
High
74.98
Объем
25
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-1.43%
6-месячное изменение
-3.89%
Годовое изменение
-2.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%