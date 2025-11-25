- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GII: SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Курс GII за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.72, а максимальная — 74.98.
Следите за динамикой SPDR S&P Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GII
- 3 Forces Powering The Electrification Opportunity
- 2026 Midyear Outlook: Scarcity Vs. Abundance In The Age Of AI
- The Next Big Theme: July 2026
- AI Capex Risk Cuts Both Ways In The American Economy
- Equity Market Outlook Q3 2026
- Why U.S. And International Dividend Strategies Are Working Again
- Adding AI Resilience To Equity Portfolios
- Earnings Strength Keeps Us Risk-On
- Iran Conflict And Energy Markets: The Initial Response From Active Managers
- Interest Rate Rethink As Middle East Conflict Continues
- Mideast Shock Fuels Investing Themes
- IGF: A More Conservative Approach To Infrastructure Investment (NASDAQ:IGF)
- A Wider Path To Growth
- RLY: Tactical ETF Focusing On Natural Resources And Infrastructure
- A Broader Market Awakening
- Oil Surges, Stocks Slump: Markets Grapple With Iran Conflict
- The Infrastructure Buildout And The Skilled Trades We’re Missing
- This stock-market strategy lets you play the energy boom while cutting your risk
- Energy, Infrastructure, Private Capital, Debasement Trade - 2026 Investment Themes Part 2
- Tapping Infrastructure's Potential
- Inside Hedge Fund Strategies: How They Work And Why Investors Are Paying Attention
- David Sykes On What Matters For Investors In 2026
- Trade Tensions And AI: The Big Market Themes For 2026
- Higher Rates, Higher Debt: The Infrastructure Opportunity
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GII сегодня?
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) сегодня оценивается на уровне 74.97. Инструмент торгуется в пределах 74.72 - 74.98, вчерашнее закрытие составило 75.14, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
SPDR S&P Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 74.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения GII на графике в реальном времени.
Как купить акции GII?
Вы можете купить акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) по текущей цене 74.97. Ордера обычно размещаются около 74.97 или 75.27, тогда как 25 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GII?
Инвестирование в SPDR S&P Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 73.64 - 78.95 и текущей цены 74.97. Многие сравнивают -1.43% и -3.89% перед размещением ордеров на 74.97 или 75.27. Изучайте ежедневные изменения цены GII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) за последний год составила 78.95. Акции заметно колебались в пределах 73.64 - 78.95, сравнение с 75.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Infrastructure ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) за год составила 73.64. Сравнение с текущими 74.97 и 73.64 - 78.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GII?
В прошлом SPDR S&P Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.14 и -2.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.14
- Open
- 74.82
- Bid
- 74.97
- Ask
- 75.27
- Low
- 74.72
- High
- 74.98
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -1.43%
- 6-месячное изменение
- -3.89%
- Годовое изменение
- -2.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%