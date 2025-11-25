GII: SPDR S&P Global Infrastructure ETF
今日GII汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点74.99和高点75.26进行交易。
关注SPDR S&P Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GII股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票今天的定价为75.14。它在74.99 - 75.26范围内交易，昨天的收盘价为74.97，交易量达到34。GII的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Global Infrastructure ETF目前的价值为75.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪GII走势。
如何购买GII股票？
您可以以75.14的当前价格购买SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在75.14或75.44附近，而34和-0.09%显示市场活动。立即关注GII的实时图表更新。
如何投资GII股票？
投资SPDR S&P Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围73.64 - 78.95和当前价格75.14。许多人在以75.14或75.44下订单之前，会比较-1.21%和。实时查看GII价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Global Infrastructure ETF的最高价格是78.95。在73.64 - 78.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Global Infrastructure ETF的绩效。
SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Global Infrastructure ETF（GII）的最低价格为73.64。将其与当前的75.14和73.64 - 78.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GII股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.97和-2.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.97
- 开盘价
- 75.21
- 卖价
- 75.14
- 买价
- 75.44
- 最低价
- 74.99
- 最高价
- 75.26
- 交易量
- 34
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- -1.21%
- 6个月变化
- -3.67%
- 年变化
- -2.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%