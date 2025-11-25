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GII: SPDR S&P Global Infrastructure ETF

75.14 USD 0.17 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GII汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点74.99和高点75.26进行交易。

关注SPDR S&P Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GII新闻

常见问题解答

GII股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票今天的定价为75.14。它在74.99 - 75.26范围内交易，昨天的收盘价为74.97，交易量达到34。GII的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Global Infrastructure ETF目前的价值为75.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪GII走势。

如何购买GII股票？

您可以以75.14的当前价格购买SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在75.14或75.44附近，而34和-0.09%显示市场活动。立即关注GII的实时图表更新。

如何投资GII股票？

投资SPDR S&P Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围73.64 - 78.95和当前价格75.14。许多人在以75.14或75.44下订单之前，会比较-1.21%和。实时查看GII价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Global Infrastructure ETF的最高价格是78.95。在73.64 - 78.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Global Infrastructure ETF的绩效。

SPDR S&P Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Global Infrastructure ETF（GII）的最低价格为73.64。将其与当前的75.14和73.64 - 78.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GII股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.97和-2.19%中可见。

日范围
74.99 75.26
年范围
73.64 78.95
前一天收盘价
74.97
开盘价
75.21
卖价
75.14
买价
75.44
最低价
74.99
最高价
75.26
交易量
34
日变化
0.23%
月变化
-1.21%
6个月变化
-3.67%
年变化
-2.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%