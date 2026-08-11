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GIBO: GIBO HOLDINGS Ltd

29.70 USD 0.70 (2.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIBO за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.20, а максимальная — 33.00.

Следите за динамикой GIBO HOLDINGS Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIBO сегодня?

GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) сегодня оценивается на уровне 29.70. Инструмент торгуется в пределах 29.20 - 33.00, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIBO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GIBO HOLDINGS Ltd?

GIBO HOLDINGS Ltd в настоящее время оценивается в 29.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1880.00% и USD. Отслеживайте движения GIBO на графике в реальном времени.

Как купить акции GIBO?

Вы можете купить акции GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) по текущей цене 29.70. Ордера обычно размещаются около 29.70 или 30.00, тогда как 46 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIBO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIBO?

Инвестирование в GIBO HOLDINGS Ltd предполагает учет годового диапазона 1.16 - 37.49 и текущей цены 29.70. Многие сравнивают 1.43% и 1991.55% перед размещением ордеров на 29.70 или 30.00. Изучайте ежедневные изменения цены GIBO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GIBO HOLDINGS Ltd?

Самая высокая цена GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) за последний год составила 37.49. Акции заметно колебались в пределах 1.16 - 37.49, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GIBO HOLDINGS Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GIBO HOLDINGS Ltd?

Самая низкая цена GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) за год составила 1.16. Сравнение с текущими 29.70 и 1.16 - 37.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIBO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIBO?

В прошлом GIBO HOLDINGS Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 1880.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.20 33.00
Годовой диапазон
1.16 37.49
Предыдущее закрытие
30.40
Open
29.45
Bid
29.70
Ask
30.00
Low
29.20
High
33.00
Объем
46
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
1991.55%
Годовое изменение
1880.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%