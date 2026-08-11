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GIBO: GIBO HOLDINGS Ltd
Курс GIBO за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.20, а максимальная — 33.00.
Следите за динамикой GIBO HOLDINGS Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIBO сегодня?
GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) сегодня оценивается на уровне 29.70. Инструмент торгуется в пределах 29.20 - 33.00, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIBO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GIBO HOLDINGS Ltd?
GIBO HOLDINGS Ltd в настоящее время оценивается в 29.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1880.00% и USD. Отслеживайте движения GIBO на графике в реальном времени.
Как купить акции GIBO?
Вы можете купить акции GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) по текущей цене 29.70. Ордера обычно размещаются около 29.70 или 30.00, тогда как 46 и 0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIBO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIBO?
Инвестирование в GIBO HOLDINGS Ltd предполагает учет годового диапазона 1.16 - 37.49 и текущей цены 29.70. Многие сравнивают 1.43% и 1991.55% перед размещением ордеров на 29.70 или 30.00. Изучайте ежедневные изменения цены GIBO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GIBO HOLDINGS Ltd?
Самая высокая цена GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) за последний год составила 37.49. Акции заметно колебались в пределах 1.16 - 37.49, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GIBO HOLDINGS Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GIBO HOLDINGS Ltd?
Самая низкая цена GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO) за год составила 1.16. Сравнение с текущими 29.70 и 1.16 - 37.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIBO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIBO?
В прошлом GIBO HOLDINGS Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 1880.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.40
- Open
- 29.45
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.20
- High
- 33.00
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 1991.55%
- Годовое изменение
- 1880.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%