Курс GIBO за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.20, а максимальная — 33.00.

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