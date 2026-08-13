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GIBO: GIBO HOLDINGS Ltd

29.70 USD 0.70 (2.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GIBO汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点29.20和高点33.00进行交易。

关注GIBO HOLDINGS Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

GIBO股票今天的价格是多少？

GIBO HOLDINGS Ltd股票今天的定价为29.70。它在29.20 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为30.40，交易量达到46。GIBO的实时价格图表显示了这些更新。

GIBO HOLDINGS Ltd股票是否支付股息？

GIBO HOLDINGS Ltd目前的价值为29.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1880.00%和USD。实时查看图表以跟踪GIBO走势。

如何购买GIBO股票？

您可以以29.70的当前价格购买GIBO HOLDINGS Ltd股票。订单通常设置在29.70或30.00附近，而46和0.85%显示市场活动。立即关注GIBO的实时图表更新。

如何投资GIBO股票？

投资GIBO HOLDINGS Ltd需要考虑年度范围1.16 - 37.49和当前价格29.70。许多人在以29.70或30.00下订单之前，会比较1.43%和。实时查看GIBO价格图表，了解每日变化。

GIBO HOLDINGS Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GIBO HOLDINGS Ltd的最高价格是37.49。在1.16 - 37.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GIBO HOLDINGS Ltd的绩效。

GIBO HOLDINGS Ltd股票的最低价格是多少？

GIBO HOLDINGS Ltd（GIBO）的最低价格为1.16。将其与当前的29.70和1.16 - 37.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIBO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIBO股票是什么时候拆分的？

GIBO HOLDINGS Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.40和1880.00%中可见。

日范围
29.20 33.00
年范围
1.16 37.49
前一天收盘价
30.40
开盘价
29.45
卖价
29.70
买价
30.00
最低价
29.20
最高价
33.00
交易量
46
日变化
-2.30%
月变化
1.43%
6个月变化
1991.55%
年变化
1880.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%