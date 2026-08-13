GIBO: GIBO HOLDINGS Ltd
今日GIBO汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点29.20和高点33.00进行交易。
关注GIBO HOLDINGS Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GIBO股票今天的价格是多少？
GIBO HOLDINGS Ltd股票今天的定价为29.70。它在29.20 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为30.40，交易量达到46。GIBO的实时价格图表显示了这些更新。
GIBO HOLDINGS Ltd股票是否支付股息？
GIBO HOLDINGS Ltd目前的价值为29.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1880.00%和USD。实时查看图表以跟踪GIBO走势。
如何购买GIBO股票？
您可以以29.70的当前价格购买GIBO HOLDINGS Ltd股票。订单通常设置在29.70或30.00附近，而46和0.85%显示市场活动。立即关注GIBO的实时图表更新。
如何投资GIBO股票？
投资GIBO HOLDINGS Ltd需要考虑年度范围1.16 - 37.49和当前价格29.70。许多人在以29.70或30.00下订单之前，会比较1.43%和。实时查看GIBO价格图表，了解每日变化。
GIBO HOLDINGS Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GIBO HOLDINGS Ltd的最高价格是37.49。在1.16 - 37.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GIBO HOLDINGS Ltd的绩效。
GIBO HOLDINGS Ltd股票的最低价格是多少？
GIBO HOLDINGS Ltd（GIBO）的最低价格为1.16。将其与当前的29.70和1.16 - 37.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIBO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIBO股票是什么时候拆分的？
GIBO HOLDINGS Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.40和1880.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.40
- 开盘价
- 29.45
- 卖价
- 29.70
- 买价
- 30.00
- 最低价
- 29.20
- 最高价
- 33.00
- 交易量
- 46
- 日变化
- -2.30%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 1991.55%
- 年变化
- 1880.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%