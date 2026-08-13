GIBO股票今天的价格是多少？ GIBO HOLDINGS Ltd股票今天的定价为29.70。它在29.20 - 33.00范围内交易，昨天的收盘价为30.40，交易量达到46。GIBO的实时价格图表显示了这些更新。

GIBO HOLDINGS Ltd股票是否支付股息？ GIBO HOLDINGS Ltd目前的价值为29.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1880.00%和USD。实时查看图表以跟踪GIBO走势。

如何购买GIBO股票？ 您可以以29.70的当前价格购买GIBO HOLDINGS Ltd股票。订单通常设置在29.70或30.00附近，而46和0.85%显示市场活动。立即关注GIBO的实时图表更新。

如何投资GIBO股票？ 投资GIBO HOLDINGS Ltd需要考虑年度范围1.16 - 37.49和当前价格29.70。许多人在以29.70或30.00下订单之前，会比较1.43%和。实时查看GIBO价格图表，了解每日变化。

GIBO HOLDINGS Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GIBO HOLDINGS Ltd的最高价格是37.49。在1.16 - 37.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GIBO HOLDINGS Ltd的绩效。

GIBO HOLDINGS Ltd股票的最低价格是多少？ GIBO HOLDINGS Ltd（GIBO）的最低价格为1.16。将其与当前的29.70和1.16 - 37.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIBO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。