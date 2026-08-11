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GIAX: Nicholas Global Equity and Income ETF
Курс GIAX за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.88, а максимальная — 16.15.
Следите за динамикой Nicholas Global Equity and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIAX сегодня?
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) сегодня оценивается на уровне 15.88. Инструмент торгуется в пределах 15.88 - 16.15, вчерашнее закрытие составило 16.04, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nicholas Global Equity and Income ETF?
Nicholas Global Equity and Income ETF в настоящее время оценивается в 15.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.30% и USD. Отслеживайте движения GIAX на графике в реальном времени.
Как купить акции GIAX?
Вы можете купить акции Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) по текущей цене 15.88. Ордера обычно размещаются около 15.88 или 16.18, тогда как 81 и -1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIAX?
Инвестирование в Nicholas Global Equity and Income ETF предполагает учет годового диапазона 13.26 - 18.69 и текущей цены 15.88. Многие сравнивают 6.15% и 5.17% перед размещением ордеров на 15.88 или 16.18. Изучайте ежедневные изменения цены GIAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nicholas Global Equity and Income ETF?
Самая высокая цена Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) за последний год составила 18.69. Акции заметно колебались в пределах 13.26 - 18.69, сравнение с 16.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nicholas Global Equity and Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nicholas Global Equity and Income ETF?
Самая низкая цена Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) за год составила 13.26. Сравнение с текущими 15.88 и 13.26 - 18.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIAX?
В прошлом Nicholas Global Equity and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.04 и -7.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.04
- Open
- 16.15
- Bid
- 15.88
- Ask
- 16.18
- Low
- 15.88
- High
- 16.15
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 6.15%
- 6-месячное изменение
- 5.17%
- Годовое изменение
- -7.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%