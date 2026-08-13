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GIAX: Nicholas Global Equity and Income ETF

15.95 USD 0.07 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GIAX汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点15.90和高点16.00进行交易。

关注Nicholas Global Equity and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GIAX股票今天的价格是多少？

Nicholas Global Equity and Income ETF股票今天的定价为15.95。它在15.90 - 16.00范围内交易，昨天的收盘价为15.88，交易量达到70。GIAX的实时价格图表显示了这些更新。

Nicholas Global Equity and Income ETF股票是否支付股息？

Nicholas Global Equity and Income ETF目前的价值为15.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.89%和USD。实时查看图表以跟踪GIAX走势。

如何购买GIAX股票？

您可以以15.95的当前价格购买Nicholas Global Equity and Income ETF股票。订单通常设置在15.95或16.25附近，而70和-0.25%显示市场活动。立即关注GIAX的实时图表更新。

如何投资GIAX股票？

投资Nicholas Global Equity and Income ETF需要考虑年度范围13.26 - 18.69和当前价格15.95。许多人在以15.95或16.25下订单之前，会比较6.62%和。实时查看GIAX价格图表，了解每日变化。

Nicholas Global Equity and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nicholas Global Equity and Income ETF的最高价格是18.69。在13.26 - 18.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nicholas Global Equity and Income ETF的绩效。

Nicholas Global Equity and Income ETF股票的最低价格是多少？

Nicholas Global Equity and Income ETF（GIAX）的最低价格为13.26。将其与当前的15.95和13.26 - 18.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIAX股票是什么时候拆分的？

Nicholas Global Equity and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.88和-6.89%中可见。

日范围
15.90 16.00
年范围
13.26 18.69
前一天收盘价
15.88
开盘价
15.99
卖价
15.95
买价
16.25
最低价
15.90
最高价
16.00
交易量
70
日变化
0.44%
月变化
6.62%
6个月变化
5.63%
年变化
-6.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%