GIAX: Nicholas Global Equity and Income ETF
今日GIAX汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点15.90和高点16.00进行交易。
关注Nicholas Global Equity and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GIAX股票今天的价格是多少？
Nicholas Global Equity and Income ETF股票今天的定价为15.95。它在15.90 - 16.00范围内交易，昨天的收盘价为15.88，交易量达到70。GIAX的实时价格图表显示了这些更新。
Nicholas Global Equity and Income ETF股票是否支付股息？
Nicholas Global Equity and Income ETF目前的价值为15.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.89%和USD。实时查看图表以跟踪GIAX走势。
如何购买GIAX股票？
您可以以15.95的当前价格购买Nicholas Global Equity and Income ETF股票。订单通常设置在15.95或16.25附近，而70和-0.25%显示市场活动。立即关注GIAX的实时图表更新。
如何投资GIAX股票？
投资Nicholas Global Equity and Income ETF需要考虑年度范围13.26 - 18.69和当前价格15.95。许多人在以15.95或16.25下订单之前，会比较6.62%和。实时查看GIAX价格图表，了解每日变化。
Nicholas Global Equity and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nicholas Global Equity and Income ETF的最高价格是18.69。在13.26 - 18.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nicholas Global Equity and Income ETF的绩效。
Nicholas Global Equity and Income ETF股票的最低价格是多少？
Nicholas Global Equity and Income ETF（GIAX）的最低价格为13.26。将其与当前的15.95和13.26 - 18.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIAX股票是什么时候拆分的？
Nicholas Global Equity and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.88和-6.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.88
- 开盘价
- 15.99
- 卖价
- 15.95
- 买价
- 16.25
- 最低价
- 15.90
- 最高价
- 16.00
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 6.62%
- 6个月变化
- 5.63%
- 年变化
- -6.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%