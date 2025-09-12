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GHY: PGIM Global High Yield Fund Inc
Курс GHY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.73, а максимальная — 11.79.
Следите за динамикой PGIM Global High Yield Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GHY сегодня?
PGIM Global High Yield Fund Inc (GHY) сегодня оценивается на уровне 11.76. Инструмент торгуется в пределах 11.73 - 11.79, вчерашнее закрытие составило 11.76, а торговый объем достиг 156. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Global High Yield Fund Inc?
PGIM Global High Yield Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.58% и USD. Отслеживайте движения GHY на графике в реальном времени.
Как купить акции GHY?
Вы можете купить акции PGIM Global High Yield Fund Inc (GHY) по текущей цене 11.76. Ордера обычно размещаются около 11.76 или 12.06, тогда как 156 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GHY?
Инвестирование в PGIM Global High Yield Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.25 - 13.43 и текущей цены 11.76. Многие сравнивают 0.34% и -7.84% перед размещением ордеров на 11.76 или 12.06. Изучайте ежедневные изменения цены GHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Global High Yield Fund Inc?
Самая высокая цена PGIM Global High Yield Fund Inc (GHY) за последний год составила 13.43. Акции заметно колебались в пределах 11.25 - 13.43, сравнение с 11.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Global High Yield Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Global High Yield Fund Inc?
Самая низкая цена PGIM Global High Yield Fund Inc (GHY) за год составила 11.25. Сравнение с текущими 11.76 и 11.25 - 13.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GHY?
В прошлом PGIM Global High Yield Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.76 и -11.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.76
- Open
- 11.79
- Bid
- 11.76
- Ask
- 12.06
- Low
- 11.73
- High
- 11.79
- Объем
- 156
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- -7.84%
- Годовое изменение
- -11.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%