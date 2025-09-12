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GHY: PGIM Global High Yield Fund Inc

11.76 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点11.73和高点11.80进行交易。

关注PGIM Global High Yield Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHY新闻

常见问题解答

GHY股票今天的价格是多少？

PGIM Global High Yield Fund Inc股票今天的定价为11.76。它在11.73 - 11.80范围内交易，昨天的收盘价为11.76，交易量达到160。GHY的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Global High Yield Fund Inc股票是否支付股息？

PGIM Global High Yield Fund Inc目前的价值为11.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.58%和USD。实时查看图表以跟踪GHY走势。

如何购买GHY股票？

您可以以11.76的当前价格购买PGIM Global High Yield Fund Inc股票。订单通常设置在11.76或12.06附近，而160和0.00%显示市场活动。立即关注GHY的实时图表更新。

如何投资GHY股票？

投资PGIM Global High Yield Fund Inc需要考虑年度范围11.25 - 13.43和当前价格11.76。许多人在以11.76或12.06下订单之前，会比较0.34%和。实时查看GHY价格图表，了解每日变化。

PGIM Global High Yield Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Global High Yield Fund Inc的最高价格是13.43。在11.25 - 13.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Global High Yield Fund Inc的绩效。

PGIM Global High Yield Fund Inc股票的最低价格是多少？

PGIM Global High Yield Fund Inc（GHY）的最低价格为11.25。将其与当前的11.76和11.25 - 13.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GHY股票是什么时候拆分的？

PGIM Global High Yield Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.76和-11.58%中可见。

日范围
11.73 11.80
年范围
11.25 13.43
前一天收盘价
11.76
开盘价
11.76
卖价
11.76
买价
12.06
最低价
11.73
最高价
11.80
交易量
160
日变化
0.00%
月变化
0.34%
6个月变化
-7.84%
年变化
-11.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%