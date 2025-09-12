GHY: PGIM Global High Yield Fund Inc
今日GHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点11.73和高点11.80进行交易。
关注PGIM Global High Yield Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GHY股票今天的价格是多少？
PGIM Global High Yield Fund Inc股票今天的定价为11.76。它在11.73 - 11.80范围内交易，昨天的收盘价为11.76，交易量达到160。GHY的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM Global High Yield Fund Inc股票是否支付股息？
PGIM Global High Yield Fund Inc目前的价值为11.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.58%和USD。实时查看图表以跟踪GHY走势。
如何购买GHY股票？
您可以以11.76的当前价格购买PGIM Global High Yield Fund Inc股票。订单通常设置在11.76或12.06附近，而160和0.00%显示市场活动。立即关注GHY的实时图表更新。
如何投资GHY股票？
投资PGIM Global High Yield Fund Inc需要考虑年度范围11.25 - 13.43和当前价格11.76。许多人在以11.76或12.06下订单之前，会比较0.34%和。实时查看GHY价格图表，了解每日变化。
PGIM Global High Yield Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Global High Yield Fund Inc的最高价格是13.43。在11.25 - 13.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Global High Yield Fund Inc的绩效。
PGIM Global High Yield Fund Inc股票的最低价格是多少？
PGIM Global High Yield Fund Inc（GHY）的最低价格为11.25。将其与当前的11.76和11.25 - 13.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GHY股票是什么时候拆分的？
PGIM Global High Yield Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.76和-11.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.76
- 开盘价
- 11.76
- 卖价
- 11.76
- 买价
- 12.06
- 最低价
- 11.73
- 最高价
- 11.80
- 交易量
- 160
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -7.84%
- 年变化
- -11.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%