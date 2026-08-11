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GHTA: Goose Hollow Tactical Allocation ETF

30.93 USD 0.07 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GHTA за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.93, а максимальная — 31.04.

Следите за динамикой Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GHTA сегодня?

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) сегодня оценивается на уровне 30.93. Инструмент торгуется в пределах 30.93 - 31.04, вчерашнее закрытие составило 31.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goose Hollow Tactical Allocation ETF?

Goose Hollow Tactical Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения GHTA на графике в реальном времени.

Как купить акции GHTA?

Вы можете купить акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) по текущей цене 30.93. Ордера обычно размещаются около 30.93 или 31.23, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GHTA?

Инвестирование в Goose Hollow Tactical Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 37.18 и текущей цены 30.93. Многие сравнивают 1.11% и 0.62% перед размещением ордеров на 30.93 или 31.23. Изучайте ежедневные изменения цены GHTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF?

Самая высокая цена Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) за последний год составила 37.18. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 37.18, сравнение с 31.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goose Hollow Tactical Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF?

Самая низкая цена Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 30.93 и 27.26 - 37.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GHTA?

В прошлом Goose Hollow Tactical Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.00 и -1.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.93 31.04
Годовой диапазон
27.26 37.18
Предыдущее закрытие
31.00
Open
31.04
Bid
30.93
Ask
31.23
Low
30.93
High
31.04
Объем
5
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
0.62%
Годовое изменение
-1.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%