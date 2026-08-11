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GHTA: Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Курс GHTA за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.93, а максимальная — 31.04.
Следите за динамикой Goose Hollow Tactical Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GHTA сегодня?
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) сегодня оценивается на уровне 30.93. Инструмент торгуется в пределах 30.93 - 31.04, вчерашнее закрытие составило 31.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goose Hollow Tactical Allocation ETF?
Goose Hollow Tactical Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения GHTA на графике в реальном времени.
Как купить акции GHTA?
Вы можете купить акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) по текущей цене 30.93. Ордера обычно размещаются около 30.93 или 31.23, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GHTA?
Инвестирование в Goose Hollow Tactical Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 37.18 и текущей цены 30.93. Многие сравнивают 1.11% и 0.62% перед размещением ордеров на 30.93 или 31.23. Изучайте ежедневные изменения цены GHTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF?
Самая высокая цена Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) за последний год составила 37.18. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 37.18, сравнение с 31.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goose Hollow Tactical Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goose Hollow Tactical Allocation ETF?
Самая низкая цена Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 30.93 и 27.26 - 37.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GHTA?
В прошлом Goose Hollow Tactical Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.00 и -1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.00
- Open
- 31.04
- Bid
- 30.93
- Ask
- 31.23
- Low
- 30.93
- High
- 31.04
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 0.62%
- Годовое изменение
- -1.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%