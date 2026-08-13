GHTA股票今天的价格是多少？ Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票今天的定价为30.93。它在30.93 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到5。GHTA的实时价格图表显示了这些更新。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票是否支付股息？ Goose Hollow Tactical Allocation ETF目前的价值为30.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪GHTA走势。

如何购买GHTA股票？ 您可以以30.93的当前价格购买Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票。订单通常设置在30.93或31.23附近，而5和-0.35%显示市场活动。立即关注GHTA的实时图表更新。

如何投资GHTA股票？ 投资Goose Hollow Tactical Allocation ETF需要考虑年度范围27.26 - 37.18和当前价格30.93。许多人在以30.93或31.23下订单之前，会比较1.11%和。实时查看GHTA价格图表，了解每日变化。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goose Hollow Tactical Allocation ETF的最高价格是37.18。在27.26 - 37.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goose Hollow Tactical Allocation ETF的绩效。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最低价格是多少？ Goose Hollow Tactical Allocation ETF（GHTA）的最低价格为27.26。将其与当前的30.93和27.26 - 37.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。