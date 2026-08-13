GHTA: Goose Hollow Tactical Allocation ETF
今日GHTA汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点30.93和高点31.04进行交易。
关注Goose Hollow Tactical Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GHTA股票今天的价格是多少？
Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票今天的定价为30.93。它在30.93 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到5。GHTA的实时价格图表显示了这些更新。
Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票是否支付股息？
Goose Hollow Tactical Allocation ETF目前的价值为30.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪GHTA走势。
如何购买GHTA股票？
您可以以30.93的当前价格购买Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票。订单通常设置在30.93或31.23附近，而5和-0.35%显示市场活动。立即关注GHTA的实时图表更新。
如何投资GHTA股票？
投资Goose Hollow Tactical Allocation ETF需要考虑年度范围27.26 - 37.18和当前价格30.93。许多人在以30.93或31.23下订单之前，会比较1.11%和。实时查看GHTA价格图表，了解每日变化。
Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goose Hollow Tactical Allocation ETF的最高价格是37.18。在27.26 - 37.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goose Hollow Tactical Allocation ETF的绩效。
Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Goose Hollow Tactical Allocation ETF（GHTA）的最低价格为27.26。将其与当前的30.93和27.26 - 37.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GHTA股票是什么时候拆分的？
Goose Hollow Tactical Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和-1.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.00
- 开盘价
- 31.04
- 卖价
- 30.93
- 买价
- 31.23
- 最低价
- 30.93
- 最高价
- 31.04
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 1.11%
- 6个月变化
- 0.62%
- 年变化
- -1.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%