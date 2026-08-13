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GHTA: Goose Hollow Tactical Allocation ETF

30.93 USD 0.07 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GHTA汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点30.93和高点31.04进行交易。

关注Goose Hollow Tactical Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GHTA股票今天的价格是多少？

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票今天的定价为30.93。它在30.93 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到5。GHTA的实时价格图表显示了这些更新。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票是否支付股息？

Goose Hollow Tactical Allocation ETF目前的价值为30.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪GHTA走势。

如何购买GHTA股票？

您可以以30.93的当前价格购买Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票。订单通常设置在30.93或31.23附近，而5和-0.35%显示市场活动。立即关注GHTA的实时图表更新。

如何投资GHTA股票？

投资Goose Hollow Tactical Allocation ETF需要考虑年度范围27.26 - 37.18和当前价格30.93。许多人在以30.93或31.23下订单之前，会比较1.11%和。实时查看GHTA价格图表，了解每日变化。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goose Hollow Tactical Allocation ETF的最高价格是37.18。在27.26 - 37.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goose Hollow Tactical Allocation ETF的绩效。

Goose Hollow Tactical Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Goose Hollow Tactical Allocation ETF（GHTA）的最低价格为27.26。将其与当前的30.93和27.26 - 37.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GHTA股票是什么时候拆分的？

Goose Hollow Tactical Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和-1.59%中可见。

日范围
30.93 31.04
年范围
27.26 37.18
前一天收盘价
31.00
开盘价
31.04
卖价
30.93
买价
31.23
最低价
30.93
最高价
31.04
交易量
5
日变化
-0.23%
月变化
1.11%
6个月变化
0.62%
年变化
-1.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%