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GGZ: Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia
Курс GGZ за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.57, а максимальная — 16.57.
Следите за динамикой Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GGZ
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- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGZ сегодня?
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) сегодня оценивается на уровне 16.57. Инструмент торгуется в пределах 16.57 - 16.57, вчерашнее закрытие составило 16.64, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia в настоящее время оценивается в 16.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.53% и USD. Отслеживайте движения GGZ на графике в реальном времени.
Как купить акции GGZ?
Вы можете купить акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) по текущей цене 16.57. Ордера обычно размещаются около 16.57 или 16.87, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGZ?
Инвестирование в Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia предполагает учет годового диапазона 13.35 - 16.80 и текущей цены 16.57. Многие сравнивают 2.66% и 0.36% перед размещением ордеров на 16.57 или 16.87. Изучайте ежедневные изменения цены GGZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?
Самая высокая цена Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) за последний год составила 16.80. Акции заметно колебались в пределах 13.35 - 16.80, сравнение с 16.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?
Самая низкая цена Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) за год составила 13.35. Сравнение с текущими 16.57 и 13.35 - 16.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGZ?
В прошлом Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.64 и 16.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.64
- Open
- 16.57
- Bid
- 16.57
- Ask
- 16.87
- Low
- 16.57
- High
- 16.57
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 2.66%
- 6-месячное изменение
- 0.36%
- Годовое изменение
- 16.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%