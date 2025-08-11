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GGZ: Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia

16.57 USD 0.07 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGZ за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.57, а максимальная — 16.57.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGZ сегодня?

Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) сегодня оценивается на уровне 16.57. Инструмент торгуется в пределах 16.57 - 16.57, вчерашнее закрытие составило 16.64, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?

Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia в настоящее время оценивается в 16.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.53% и USD. Отслеживайте движения GGZ на графике в реальном времени.

Как купить акции GGZ?

Вы можете купить акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) по текущей цене 16.57. Ордера обычно размещаются около 16.57 или 16.87, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGZ?

Инвестирование в Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia предполагает учет годового диапазона 13.35 - 16.80 и текущей цены 16.57. Многие сравнивают 2.66% и 0.36% перед размещением ордеров на 16.57 или 16.87. Изучайте ежедневные изменения цены GGZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?

Самая высокая цена Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) за последний год составила 16.80. Акции заметно колебались в пределах 13.35 - 16.80, сравнение с 16.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia?

Самая низкая цена Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia (GGZ) за год составила 13.35. Сравнение с текущими 16.57 и 13.35 - 16.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGZ?

В прошлом Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.64 и 16.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.57 16.57
Годовой диапазон
13.35 16.80
Предыдущее закрытие
16.64
Open
16.57
Bid
16.57
Ask
16.87
Low
16.57
High
16.57
Объем
1
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
2.66%
6-месячное изменение
0.36%
Годовое изменение
16.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%