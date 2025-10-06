GGZ: Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia
今日GGZ汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点16.57和高点16.57进行交易。
关注Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GGZ新闻
- Gabelli Global Small And Mid Cap Value Trust Q1 2026 Commentary
- EOD: This Fund Still Makes Sense For Income-Seeking Investors (NYSE:EOD)
- FUND: Equity Fund With Small And Mid-Cap Exposure, 7.23% Yield And 11.5% Discount
- Market Signals: Global Equities Face Higher Bar In 2026
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- Gabelli Global Small And Mid Cap Value Trust Q3 2025 Commentary (NYSE:GGZ)
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
常见问题解答
GGZ股票今天的价格是多少？
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia股票今天的定价为16.57。它在16.57 - 16.57范围内交易，昨天的收盘价为16.64，交易量达到1。GGZ的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia股票是否支付股息？
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia目前的价值为16.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.53%和USD。实时查看图表以跟踪GGZ走势。
如何购买GGZ股票？
您可以以16.57的当前价格购买Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia股票。订单通常设置在16.57或16.87附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GGZ的实时图表更新。
如何投资GGZ股票？
投资Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia需要考虑年度范围13.35 - 16.80和当前价格16.57。许多人在以16.57或16.87下订单之前，会比较2.66%和。实时查看GGZ价格图表，了解每日变化。
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia的最高价格是16.80。在13.35 - 16.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia的绩效。
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia股票的最低价格是多少？
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia（GGZ）的最低价格为13.35。将其与当前的16.57和13.35 - 16.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGZ股票是什么时候拆分的？
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) of Beneficia历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.64和16.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.64
- 开盘价
- 16.57
- 卖价
- 16.57
- 买价
- 16.87
- 最低价
- 16.57
- 最高价
- 16.57
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 0.36%
- 年变化
- 16.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%